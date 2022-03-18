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Советник главы офиса Зеленского признал слабость ВСУ: У "Азова"* нет сил на Мариуполь
18 марта 2022, 21:45 • 191 • Политика
Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович признал слабость Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он констатировал, что у нацбатальона "Азов"* больше нет сил, чтобы деблокировать Мариуполь.
Арестович вынужден признать, что ситуацию можно разрешить только дипломатическим путём. Военный уже невозможен.
* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.
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