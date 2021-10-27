Советник главы Крыма предложил позорную для Украины альтернативу скифскому золоту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил в крымских музеях, которых по решению суда в Нидерландах лишили коллекции скифского золота, установить позорящие Киев таблички: "Украдено Украиной в Амстердаме".

Напомним, накануне суд в Нидерландах решил передать Украине скифское золото из крымских музеев, привезённое на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме ещё в начале февраля 2014 года. То есть до того момента, как по результатам проведённого в Крыму референдума полуостров воссоединился с Россией.

В нашей стране решение суда вызвало однозначную реакцию. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков высказался о том, что "коллекция скифского золота была фактически украдена у крымчан". Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее и вовсе назвал эту ситуацию рейдерским захватом.

Крючков предложил альтернативный вариант украденному по суду у России скифскому золоту. Причём весьма позорную для Украины альтернативу.

"Логично на каждую пустую витрину, где могли бы экспонироваться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая положить табличку: "Украдено Украиной в Амстердаме", - высказал он свою идею в интервью РИА Новости.

При этом политик не сомневается, что рано или поздно, эти сокровища вернутся на полуостров.