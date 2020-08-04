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Советник Ермака: Зеленский приструнил Авакова

04 августа 2020, 20:10  •  264 • Украина

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков больше не является угрозой для президента Украины Владимира Зеленского, потому что глава государства «чётко объяснил» главе МВД, «кто в стране главный».

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал советник по антикризисным коммуникациям главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

«Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, но у Арсена Борисовича — безопасность», — поделился политтехнолог, добавив, что это был вопрос «не одного разговора».

«Мне кажется, что эта новая диспозиция возникла в течение последних трех-четырех месяцев, когда уже точно понятно, что Владимир Александрович — это серьезный игрок и он пришел на достаточно длительное время. На длиннее, чем многие думают, но сразу скажу, что мы не говорим об авторитаризме, полицейское государство и так далее, нет. И Арсен Борисович тоже это понял. И это — очень хорошо. Потому что невозможно эффективно работать, когда существует чья-то иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента», — заявил советник Ермака.

При этом, по его словам, он испытывает к Авакову «теплейшие чувства».

Отметим, до начала работы на Банковой эксперт Михаил Подоляк в блогах писал о том, что Аваков «почти съел» Зеленского.

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