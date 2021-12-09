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Советник Ермака считает «информационной провокацией» возможное склонение Вашингтоном Киева признать автономию Донбасса

09 декабря 2021, 21:40  •  99 • Украина

Соединённые Штаты Америки могут надавить на Украину в вопросе предоставления определенной автономии Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом, по информации ряда СМИ, говорится в статье «Переговоры по Украине станут проблемой для Байдена», опубликованной Associated Press.

В статье говорится, что глава Белого дома будет играть непосредственную роль, чтобы снять напряжение между Украиной и Россией. Однако любой переговорный процесс по урегулированию ситуации на Востоке Украины будет представлять для Байдена «минное поле».

Издание, ссылаясь на собственные источники в администрации президента Джо Байдена, отмечает, что США начнут давить на Украину, чтобы она официально предоставила ЛДНР особый статус, который был заложен в минских соглашениях. При этом, Украина это должна сделать таким образом, чтобы не выглядеть проигравшей стороной в глазах у России.

Также собеседник издания считает, что президенту США необходимо озвучить свою позицию по вступлению Украины в НАТО. Источник не исключает, что Байден даст добро, учитывая, что Украина в течение ближайших 10 лет полноправным членом Альянса все одно не станет.

Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер уверен, что за уступками в области автономии будет стоять ряд вопросов, включая возможность Донбасса сотрудничать с Россией, а также иметь свою полицию, образование и органы здравоохранения.

«Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность национального правительства принимать решения», — отметил Пайфер.


Еще один источник, знакомый с частными переговорами между Украиной и США, рассказал изданию, что Киев готов участвовать в переговорах об определении «особого статуса», включая возможные изменения по поводу культурных и языковых особенностей Донбасса, но отвергнет любые изменения в Конституцию, которые дают региону право вето относительно национальной политики.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Liga.net отметил, что боевые действия в Донбассе продолжаются, потому вопрос сейчас не в том, что прописано в законодательстве. По его словам, в законодательстве можно прописать, например, что в Донбассе нет боев и там все мирно, однако «российская сторона продолжает вкладываться в боевые действия, а не в мирную жизнь», поэтому «проблема явно не в том, что прописано или не прописано в украинском законодательстве».

Он обвинил Россию, что она «не обеспечила выполнение даже базовых пунктов договоренностей о прекращении огня, освобождении заложников и нормальной работе КПВВ».

«Как можно говорить о политике, когда элементарные жизненные условия не обеспечены, даже несмотря на то, что это неоднократно обещалось? Поэтому мы обращаем внимание на реальные факты на Донбассе – то, что называется on the ground», — утверждает советник Офиса президента Украины.

По мнению советник Андрея Ермака, анонимные источники и гипотетические соображения — всегда «очень ненадежный фундамент, чтобы составлять свою точку зрения», и часто бывают чьей-то «информационной провокацией».

Как констатировал глава российского МИД Сергей Лавров, Киев не намерен следовать минским договорённостям по собственному желанию. Он призвал другие стороны заставлять её это делать. Однако, по его словам, Германия и Франция «пока манкируют своими обязательствами», но Россия не оставляет попыток привлечения внимания к ситуации.

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