Советник Ермака считает «информационной провокацией» возможное склонение Вашингтоном Киева признать автономию Донбасса

Соединённые Штаты Америки могут надавить на Украину в вопросе предоставления определенной автономии Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом, по информации ряда СМИ, говорится в статье «Переговоры по Украине станут проблемой для Байдена», опубликованной Associated Press.В статье говорится, что глава Белого дома будет играть непосредственную роль, чтобы снять напряжение между Украиной и Россией. Однако любой переговорный процесс по урегулированию ситуации на Востоке Украины будет представлять для Байдена «минное поле».Издание, ссылаясь на собственные источники в администрации президента Джо Байдена, отмечает, что США начнут давить на Украину, чтобы она официально предоставила ЛДНР особый статус, который был заложен в минских соглашениях. При этом, Украина это должна сделать таким образом, чтобы не выглядеть проигравшей стороной в глазах у России.Также собеседник издания считает, что президенту США необходимо озвучить свою позицию по вступлению Украины в НАТО. Источник не исключает, что Байден даст добро, учитывая, что Украина в течение ближайших 10 лет полноправным членом Альянса все одно не станет.Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер уверен, что за уступками в области автономии будет стоять ряд вопросов, включая возможность Донбасса сотрудничать с Россией, а также иметь свою полицию, образование и органы здравоохранения.«Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность национального правительства принимать решения», — отметил Пайфер.Еще один источник, знакомый с частными переговорами между Украиной и США, рассказал изданию, что Киев готов участвовать в переговорах об определении «особого статуса», включая возможные изменения по поводу культурных и языковых особенностей Донбасса, но отвергнет любые изменения в Конституцию, которые дают региону право вето относительно национальной политики.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Liga.net отметил, что боевые действия в Донбассе продолжаются, потому вопрос сейчас не в том, что прописано в законодательстве. По его словам, в законодательстве можно прописать, например, что в Донбассе нет боев и там все мирно, однако «российская сторона продолжает вкладываться в боевые действия, а не в мирную жизнь», поэтому «проблема явно не в том, что прописано или не прописано в украинском законодательстве».Он обвинил Россию, что она «не обеспечила выполнение даже базовых пунктов договоренностей о прекращении огня, освобождении заложников и нормальной работе КПВВ».«Как можно говорить о политике, когда элементарные жизненные условия не обеспечены, даже несмотря на то, что это неоднократно обещалось? Поэтому мы обращаем внимание на реальные факты на Донбассе – то, что называется on the ground», — утверждает советник Офиса президента Украины.По мнению советник Андрея Ермака, анонимные источники и гипотетические соображения — всегда «очень ненадежный фундамент, чтобы составлять свою точку зрения», и часто бывают чьей-то «информационной провокацией».Как констатировал глава российского МИД Сергей Лавров, Киев не намерен следовать минским договорённостям по собственному желанию. Он призвал другие стороны заставлять её это делать. Однако, по его словам, Германия и Франция «пока манкируют своими обязательствами», но Россия не оставляет попыток привлечения внимания к ситуации.