Советник Эрдогана: Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова

В ответ на обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб Турция может перекрыть проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, что скажется на снабжении нашей группировке в Сирии. Это случится в случае официального объявления войны Дамаску, вопрос о котором рассматривает в пятницу парламент Турции. Возможно и военное столкновение с Москвой.

Свободный проход проливов важен, так как в связи с угрозой прямого столкновения в Сирии, из Севастополя вышли фрегаты проекта 11356 «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров» Черноморского флота ВМФ России с крылатыми ракетами «Калибр» на борту. Они направляются в Средиземное море. Между тем в Турции в гибели своих военных обвиняют, в том числе и Россию.

Масла в огонь подлил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны Месут Хакки, который 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber заявил, что Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова. Он напомнил, что в РФ проживает 25 млн. мусульман, и пообещал, что «Россия будет расчленена изнутри». И добавил, что месть янычар будет ужасной.

Вооруженные силы Турции до 13 марта объявили зонами активного патрулирования своей боевой авиации районы страны, непосредственно прилегающие к зоне конфликта на северо-западе Сирии. В некоторых эшелонах введен полный запрет полетов. Анкара даже просила США развернуть у берегов Сирии корабль «Маунт Уитни» для поддержки радиоэлектронной борьбы, но Вашингтон отказал.

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Также Турция после переговоров с генсеком НАТО и советником по национальной безопасности США официально запросила консультации с НАТО. По словам пресс-секретаря Партии справедливости и развития, «совершенное нападение на Турцию является атакой на НАТО». Правда, и в НАТО и Госдепартаменте призывали стороны к деэскалации.

На утро 28 февраля Турция официально признала 33 убитых и 36 раненых в результате авиаудара, нанесенного по турецким военным в Идлибе. В ответ турки обстреливали сирийские и курдские территории. В районе Латакии российские ПВО сбили две ракеты. Также были обстреляны авиабазы Кувейрис и Менаж.

По информации Минобороны РФ, причиной удара сирийцев стала наступательная операция боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» *. При этом турецкие военнослужащие находились «в боевых порядках террористических формирований». Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором турецкие военные пытаются сбить самолет российских ВКС с помощью ПЗРК.

Официальное объявление Турции войны Сирии не может не задеть союзника Дамаска — Россию. Также под ударом окажутся наши граждане, проживающие в Турции. Видимо, поэтому Владимир Путин и Реджеп Эрдоган поторопились обсудить сложившуюся ситуацию по телефону. Но остановит ли это большую войну между вчерашними «друзьями»?

По словам россиянки Ольги Боскурт из городка Фетхие, в Турции появляются первые признаки нестабильности, вызванные угрозой войны.

— Тот, кто живет рядом с Сирией — это восток Турции, там проблемы есть — война рядом. А мы живем на западе Турции, в Фетхие, до границы с Сирией ехать часов 15 и здесь все тихо. Также до последнего времени все более менее спокойно было в крупных городах: Стамбуле, Анкаре, Измире. Из Измира только что вернулся мой муж, а в Стамбуле и в столице есть знакомые.

Сами турки к теме возможного противостояния с Россией относятся спокойно. Больше русские и русскоязычные нагнетают. Они смотрят новости и волнуются. Тут много людей и с Украины, и с Белоруссии и из бывших советских республик Средней Азии. В Анталии чуть ли не каждый второй русский. Здесь, в Фетхие русских тысячи две из 100 тысяч населения.

«СП»: — Так спокойно было недавно, но события развиваются стремительно…

— Да, со вчерашнего вечера у нас отключили Фэйсбук и другие социальные сети. Я сама пользуюсь VPN через телефон. Сначала мы не поняли, что случилось. А только что прочла в родительском чате в «Вотсапе», что проблема по всей Турции. Еще вот пишут, днем 28 февраля парламент официально объявит войну Сирии. Советуют снять деньги в банке и держать их дома.

Военный эксперт Борис Рожин предвидит, что вопреки сдержанности многих политиков война все равно может начаться.

— Турция заняла сейчас позицию, что удар по турецким военным наносила сирийская авиация. И Россия официально дает понять Турции, что это не она бомбила… Это делается, чтобы избежать наиболее терминальных сценариев. При этом, по данным нашего Минобороны, турецкие военные действовали в рядах террористических группировок. Как показывают фото- и видеоматериалы, которые выкладывают боевики, им передается турецкая техника, артиллерия, ведется огонь в интересах наступающих боевиков.

Этой ночью Турция продолжала обстрелы в Сирии и, видимо, они продолжатся в течение дня, чтобы поквитаться за вчерашние массовые потери. Естественно Турция теперь угрожает теперь закрыть для России проливы и воздушное пространство. Анкара уже инициировала ряд мер, жалоб США… Но для закрытия проливов, согласно конвенции Монтре, нужно официально ввести военное положение, а оно пока не объявлено. Для этого нужно закрытое заседание турецкого парламента, где это будет обсуждаться с участием оппозиционных партий.

«СП»: — То есть наши фрегаты, которые вышли из Севастополя имеют шансы проскочить Босфор?

— Уже была информация, что они проходят пролив благополучно. Никаких препятствий им не чинят. Митинг у российского посольства был купирован. Во избежание инцидентов турки взяли под охрану дополнительными силами полиции прилегающую территорию. Несмотря на антироссийскую медийную кампанию в турецких СМИ, все пока остается на уровне риторики.

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«СП»: — Видимо, стороны отползут от опасной черты…

— Понятно, что и Турция, и Россия дают понять, что хотят избежать прямой конфронтации, но как гласит знаменитое высказывание о Первой мировой: «Войны никто не хотел, война была неизбежна». Продолжение Эрдоганом своего курса, попыток защитить позиции «Хайат Тахрир аш-Шам» в Идлибе, сохранить там террористический анклав в текущем состоянии постоянно толкает ситуацию по эскалационному треку, к все более худшему сценарию.

Все это может привести к прямой войне Турции с Сирией, а учитывая российские позиции там, это приведет к втягиванию России в конфронтацию с Турцией. А еще есть фактор Ирана, который является вторым важным союзником Асада. Пока Иран занимает подчеркнуто спокойную позицию, никак не комментирует угрозы в адрес Асада, но ясно, что при определенном развитии событий Тегеран может быстро нарастить свое военное присутствие в Сирии для его поддержки.

При этом политолог-американист Синельников-Оришак сомневается, что Турции удастся привлечь на свою сторону НАТО.

— Не стоит забывать, что Турция ведет боевые операции не только в Сирии, но и в Ливии. Имея свои войска на территории других государств и апеллировать к НАТО, кричать, что на тебя напали? Это все равно, что бежать навстречу поезду и кричать «задавлю». В НАТО с этим четко — если страна НАТО является сама агрессором, нападает, то положение о коллективной обороне — статья пятая устава альянса, не работает. К тому же все прекрасно понимают, что за персонаж Эрдоган.

«СП»: — Но ведь еще недавно в России на официальном уровне считалось, что у нас с Турцией очень хорошие деловые отношения.

— Много можно бросить камней в огород России. Мол, мы так сильно связаны, только что открывали «Турецкий поток»… Но, наверное, даже хорошо, что так случилось. Ведь раньше просто не отвечали на различные неблаговидные поступки Эрдогана. А сейчас, складывается впечатление, что была дана команда, наконец-то, ответить ему. Этот узел надо было разрубить.

Ведь он уже считал Идлиб своей вотчиной. Когда началась гражданская война в Сирии, Турция решила оставить эту провинцию себе. Тогда никто и в том числе Эрдоган не предполагал, что ситуация после 2015 года так сильно изменится. И тут у него забирают то, что он уже считал своим. Наши шли ему навстречу, давая возможность уйти без потерь, но он все-таки рассчитывал добиться своего, используя противоречия России и Запада.

«СП»: — Москва сказала «стоп», но не приведет ли это к большой войне с Турцией?

— В истории были разные периоды. Когда-то для войны было достаточно того, что украли женщину (Троянская война). Потом воевали за свои территории. Потом за чужие. Потом стали воевать за влияние. Сейчас не тот повод, чтобы разгорелся большой конфликт. Тем более при наличии ядерного оружия небольшой конфликт может предотвратить большую войну. Поэтом и было принято решение ответить Эрдогану. И его истеричная реакция показала, что он оказался к этому не готов. Получился своеобразный гибридный мир. Если бывает гибридная война, то почему бы не быть гибридному миру.

А вот руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров винит в вероятном противостоянии России и Турции наши власти.

— Оппозиция, в первую очередь это Народно-республиканская партия, основная кемалистская оппозиционная структура, выступает против военной операции в Сирии и считает, что оттуда надо вывести турецкие войска.

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«СП»: — Это их политическая позиция. Но насколько они сильны, чтобы ее навязать стране?

— Они победили на выборах в Стамбуле, в Измире. У них вторая по величине фракция в парламенте. Хотя, конечно, доминирует там коалиция во главе с партией Эрдогана.

«СП»: — То есть, Эрдоган сможет получить поддержку парламента по Сирии. Есть ли риски военного столкновения России и Турции? Все-таки мы имеем десятки трупов турецких военных…

— Я об этих рисках говорю уже два года. И сейчас они сильны, как никогда. Даже если будет достигнуто какое-то перемирие, это лишь вопрос времени.

«СП»: — Как бы вы оценили сближение Москвы и Анкары последних лет?

— Оно было ошибочным. Это все было в расчете на «трубу», на курорты… Рано или поздно нам придется расхлебывать. Те, кто думает, что это России было нужно для успеха сирийской кампании, имеют плохие аналитические и прогностические способности.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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