Советник Ельцина назвал виновников распада СССР

Борис Ельцин. Фото: Yuri Abramotchkin/Russian Look/www.globallookpress.com

По словам эксперта, последние шансы сохранить Союз исчезли еще осенью 1991 года

Процесс развала Советского Союза начался еще при Михаиле Горбачев, при котором был запущен быстрый распад Компартии Советского Союза, уверен автор проекта соглашения о создании СНГ.



Предложение "обиженного" на ГКЧП Горбачева выйти из партии "всем честным коммунистам" в итоге привело к тому, что распад страны стал неизбежен. Экс-советник Ельцина также добавил, что российские коммунисты тоже приложили свою руку к развалу Союза, пишет "Взгляд".

"Ведь в РСФСР не было своей компартии, а 19 июня 1990 года – через неделю после принятия Декларации о государственном суверенитете России – уже создали. Получилось, что в центре как бы две компартии – союзная и российская. С этого момента смерть КПСС, а с ней и всей страны стала неизбежной", – объяснил Шахрай.

Окончательно судьба СССР была предопределена в конце августа 1991 года, когда народные депутаты решили "уйти". Однако Шахрай подчеркнул, что они были вынуждены пойти на это, да и такой "счастливый билет" редко выпадает.

Проректор МГУ также рассказал, как проходило подписание тех самым Беловежских соглашений. По его словам, о задаче он узнал лишь в самом Беловежье. По его словам, три лидера пытались сохранить то, что осталось, и избежать "кровавого" сценария, который произошел в Югославии.

Напомним, что 8 декабря 1991 года руководители России, Украины и Белоруссии подписали соглашение, в котором сообщалось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств.