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Советник Байдена выдал двусмысленное заявление по России: "В случае вторжения на Украину…"

14 января 2022, 03:00  •  111 • Политика
Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что санкции - не единственный рычаг давления на Россию.
После раунда дипломатических переговоров представитель американской администрации Джейк Салливан дал свою оценку по предложениям России. В частности, указал он, разговоры с представителями России на разных уровнях были откровенными и прямыми.
Некоторые из спикеров внушали американской стороне надежду, некоторые - пессимизм.
При этом, указал Салливан, западные союзники после переговоров будут и дальше консультироваться по поднятым темам.
"Мы готовы продолжить дипломатию, чтобы укреплять безопасность и стабильность в евроатлантическом пространстве, но мы также готовы на случай, если Россия выберет другой путь", - указал он.
Салливан не преминул прибегнуть к излюбленной теме - гипотетическому вторжению России на Украину. Он пояснил, что если это случится, то в качестве ответа последуют жёсткие экономические меры в отношении Москвы.
Впрочем, добавил он, американцы готовы ударить не только санкциями: рестрикции - лишь часть инструментария воздействия.
"У нас есть другие инструменты, которые мы можем использовать. Эти инструменты касаются интересов и возможностей в сфере безопасности Российской Федерации", - сказал советник Байдена.
После скрытой угрозы речь Салливана вернулась на "дипломатические рельсы". По его словам, цель США и союзников - "не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход", соответствующий их принципам и интересам.

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