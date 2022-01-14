Советник Байдена выдал двусмысленное заявление по России: "В случае вторжения на Украину…"

Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что санкции - не единственный рычаг давления на Россию.

После раунда дипломатических переговоров представитель американской администрации Джейк Салливан дал свою оценку по предложениям России. В частности, указал он, разговоры с представителями России на разных уровнях были откровенными и прямыми.

Некоторые из спикеров внушали американской стороне надежду, некоторые - пессимизм.

При этом, указал Салливан, западные союзники после переговоров будут и дальше консультироваться по поднятым темам.

"Мы готовы продолжить дипломатию, чтобы укреплять безопасность и стабильность в евроатлантическом пространстве, но мы также готовы на случай, если Россия выберет другой путь", - указал он.

Салливан не преминул прибегнуть к излюбленной теме - гипотетическому вторжению России на Украину. Он пояснил, что если это случится, то в качестве ответа последуют жёсткие экономические меры в отношении Москвы.

Впрочем, добавил он, американцы готовы ударить не только санкциями: рестрикции - лишь часть инструментария воздействия.

"У нас есть другие инструменты, которые мы можем использовать. Эти инструменты касаются интересов и возможностей в сфере безопасности Российской Федерации", - сказал советник Байдена.

После скрытой угрозы речь Салливана вернулась на "дипломатические рельсы". По его словам, цель США и союзников - "не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход", соответствующий их принципам и интересам.