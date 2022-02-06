Советник Байдена озвучил два сценария "вторжения" России на Украину. Альтернатива тоже предусмотрена

Джейк Салливан, советник президента США Джо Байдена, рассказал об "окне возможностей". Он озвучил два сценария "вторжения" России на Украину. Политик также указал на альтернативный вариант.

В интервью телеканалу Fox News Салливан заявил, что возможен сценарий, когда Россия "может предпринять военные действия против Украины" в любой день. Второй вариант: она сделает то же самое через пару недель. Альтернативный исход ситуации: Кремль решит действовать дипломатическим путём.

При этом советник американского лидера отметил, что его работа - это не предсказания, а подготовка к любому из сценариев. В числе прочих США рассматривают вариант, когда Россия пойдёт в наступление на Киев.

В эфире телеканала NBC Салливан допустил, что Россия захочет "аннексировать Донбасс", совершить кибератаки или полномасштабное наступление на Незалежную.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, каким будет противостояние, если Украина развяжет войну. Он рассказал, сколько продлится вооружённый конфликт. "Наступил - получай", - произнёс белорусский лидер.