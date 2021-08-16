Советник Байдена неловко оправдался за ситуацию в Афганистане: "Никто не ожидал"

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан неловко оправдался за ситуацию, которая сложилась в Афганистане. По его словам, "никто не ожидал" такого исхода.

В частности, он заявил, что никто не ожидал того, что города в Афганистане "падут так быстро".

Касательно ситуации в Афганистане высказались и в МИД России. Как заявил спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, Талибы* "гораздо более договороспособны, чем правительство в Кабуле".

"Талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство", - отметил он.

Кабулов также добавил, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны "самым позорным образом" и заслуживает привлечения к суду афганским народом.

"Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно", - подчеркнул он.

* Талибы, движение "Талибан" - признано террористическим движением, запрещённым в России.