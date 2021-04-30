Советник Байдена назвал конструктивным отвод войск России от Украины

В США поприветствовали возвращения войск России с учений у границ Украины.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Салливан заявил, что считает "конструктивным шагом" то факт, что власти России "отвели значительное количество своих сил от границы и вернули их на свои обычные базы".

Американский чиновник отметил, что США задействовали конфиденциальные дипломатические контакты высокого уровня для обмена информацией с Россией.

Салливан добавил, что также ведутся консультации "с немцами, французами и другими", передает РИА Новости.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о завершении проверочных мероприятий в Западном и Южном военных округах, войска вернутся в места дислокации до 1 мая. По словам Шойгу, цели внезапной проверки достигнуты полностью.