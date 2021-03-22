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Советник Байдена дал прогноз об отношениях США и России
22 марта 2021, 23:15 • 81 • Политика
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в отношениях Вашингтона и Москвы предстоят трудные времена. При этом, уточнил он, по ключевым вопросам странам придётся сотрудничать.
Помощник Байдена Джейк Салливан заявил, что в США ждут напряжённых отношений с РФ. По его словам, вероятно, с Москвой наступят вскоре "трудные времена". В эфире MSNBC он уточнил, что, несмотря на разногласия, страны будут работать вместе по ключевым вопросам.
В частности, указал Салливан, речь идёт о ядерной повестке. Советник американского лидера напомнил, что несколько недель назад был продлён Договор по СНВ ещё на пять лет.
Однако если говорить в целом, то прогноз на будущие отношения двух стран не выглядит безмятежным. Так, указал советник Байдена, отношения "будут сопряжены с серьёзными вызовами. Они потребуют от Америки отстаивать свои интересы".
"Кроме того, есть сферы, в которых США и Россия могут совместно в стабильной и предсказуемой манере работать на благо интересов обеих наших стран", - добавил он.
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