Советник Авакова: Украина готова к возврату Донбасса, а «потом проводим там всё, что угодно»

Национальная гвардия и Национальная полиция готовы вернуть территории Донецкой и Луганской народных республик, выполнив представленную ранее Стратегию деоккупации Донбасса.Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал советник министра внутренних дел Валерий Поцелуйко.Советник Авакова не исключает, что с приходом настоящей весны, когда погода улучшится, высохнут поля, еще больше активизируются военные действия на Донбассе. По его словам, если противник решит проводить полное наступление на Украину, в МВД и других ведомствах готовы к такому развитию событий и уверяют, что оно будет сокрушительным для противника.«В 2019 году министром была представлена Стратегия деоккупации Донбасса. Она у нас есть, она разработана пошагово, до мелочей. И мы готовы хоть сегодня обеспечить эти мероприятия», — напомнил советник главы МВД.Однако, для начала реализации стратегии должно быть принято соответствующее решение президента и Верховной Рады.«Это же решение не министра МВД. Это должно быть решение президента, решение Верховной Рады. Это должно быть решение государственное. Итак, все готово. Об этой Стратегии все знают. Но должно быть определенное время.Мы надеемся, что в ближайшее время это произойдет», — пояснил Поцелуйко.По его словам, правоохранители готовы вернуть «оккупированные» территории и обеспечить там проведение любых мероприятий, но при одном условии:«Сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все, что угодно».При этом советник Авакова категорически отверг вероятность сотрудничества МВД с народной милицией ЛДНР.«Никакой речи о „народной милиции“ быть не может. Никакой полиции, кроме Национальной полиции, на территории Украины не может быть», — заявил Валерий Поцелуйко.Он подчеркнул, что помимо своей Стратегии и сил, у Украины есть поддержка со стороны Запада, поэтому «оккупанты получат достойный ответ».