|
Совет законодателям: Путин призвал проработать меры поддержки граждан
27 апреля 2021, 20:00 • 68 • Политика
Президент призвал отказаться от популизма и не сеять недоверие к политической системе во время предвыборной кампании в Госдуму. Опыт 1990-х годов показывает, что власти до сих пор не могут «расхлебаться с некоторыми вопросами», подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к депутатам и сенаторам во время поздравления со 115-й годовщиной российского парламентаризма. Обманывать людей, обещая невозможное, — недопустимо, подчеркнул он. Напомнил глава государства и о важности законодательной проработки инициатив, выдвинутых в послании Федеральному собранию. В руководстве Госдумы «Известия» заверили, что реализация и выполнение задач, которые поставил президент, станут для парламентариев приоритетом. Тем более остается ряд проблем, в том числе в системе детского здравоохранения и газификации территорий, пояснили в Совете Федерации.
Праздничные ориентиры
В День российского парламентаризма Владимир Путин прибыл в Таврический дворец Санкт-Петербурга, где выступил перед Советом законодателей Федерального собрания РФ. Президент поздравил депутатов и сенаторов с профессиональным праздником, а также подчеркнул, что рассчитывает на проработку тех инициатив, о которых он говорил, обращаясь с посланием к Федеральному собранию. В нем были заложены конкретные ориентиры в сферах экономики, экологии, демографии и повышения уровня и качества жизни граждан, подчеркнул глава государства.
— Уважаемые коллеги, здесь, конечно же, очень рассчитываю на нашу с вами активную работу, на вашу поддержку, на энергичное заинтересованное участие в реализации предложенных инициатив, их глубокую экспертную проработку дополнительно на вашем уровне, эффективное законодательное сопровождение и, конечно, на постоянный, настойчивый, без всяких поблажек парламентский контроль — чрезвычайно важная часть нашей совместной работы, — сказал президент.
При этом он уточнил, что власти продолжают прорабатывать новые шаги для поддержки семей с детьми. Сейчас система социальных пособий в России в целом отлажена, но, несмотря на все отработанные механизмы, «все-таки сбои происходят».
— Если человек не может получить то, что ему полагается по закону, нужно обязательно и как можно быстрее на это реагировать, — добавил Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин прибывает на заседание Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, 27 апреля 2021 года
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
В преддверии думских выборов глава государства призвал парламентариев «вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов, честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики». Он выразил уверенность, что граждане страны смогут сделать свой выбор без несущих раздор подсказок извне. При этом Владимир Путин настойчиво попросил избегать популизма.
— К сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 1990-х годов. Обещали всё что ни попадя, всё подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами. Если обещать невозможное, это что означает? Это порождает ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри — вот что это означает, — добавил президент.
Ранее руководители обеих палат также поздравили коллег с профессиональным праздником. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Федеральное собрание конструктивно взаимодействует с российским правительством и региональными властями в правовом обеспечении стратегически важных задач развития РФ, реализации ее внутренней и внешней политики. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении напомнил о поправках в Конституцию, которые «повысили ответственность парламента, расширив его полномочия».
Участники заседания Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, 27 апреля 2021 года
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Приоритет законодателей
Не обошли спикеры палат и проблемы, стоящие перед законодателями в сложное «коронавирусное время». Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин призвали уделить дополнительное внимание народосбережению, защите детского здоровья, газификации регионов и реализации других задач, поставленных президентом в послании. В целом была отмечена эффективность российской системы здравоохранения по сравнению с другими странами, которые из-за сложной ситуации вынуждены вводить новые ограничения. Подчеркнула это в своем выступлении перед парламентариями и вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что российские вакцины эффективны в борьбе против британского и южноафриканского штаммов вируса, которые выявлены уже в 54 регионах РФ.
— До конца этого созыва Думы остается два месяца, и нам нужно решить в этом созыве как можно больше задач, которые поставил президент, — сказал «Известиям» заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских.
Совет Федерации также рассматривает как приоритетные проекты законов, которые пойдут во исполнение поручений из послания.
— Это и материальная поддержка семей с детьми, это и выплата средств школьникам, решение вопросов выплат по больничному листу молодым мамам. То есть нам нужно законодательно реализовать пакет предложений президента, — сообщил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Главным вопросом, по его мнению, остается народосбережение. Парламентариям необходимо решать проблемы детского здравоохранения, сирот, образовательных учреждений среднего звена, газификации территорий.
— Повестка дня очевидна, мы будем ее реализовывать в приоритетном порядке, — резюмировал сенатор.
В региональных парламентах понимают свою ответственность по реализации на местах предложений президента, рассказал «Известиям» председатель Мосгордумы (МГД) Алексей Шапошников.
— Если говорить детально, то ключевая задача по повышению качества жизни россиян во многом будет зависеть от региональных команд, которым будет нужно объединить усилия, синхронизироваться, оперативно поддержать на местах предложения главы государства. Реализация послания предполагает принятие новых стандартов в сфере социальной политики, — подчеркнул он.
Председатель МГД добавил, что депутаты продолжат работу по актуализации регионального законодательства в этом направлении.
Также в этот день Владимир Путин посетил Эрмитаж и обсудил с его директором Михаилом Пиотровским планы развития музея. Во время визита президент передал на хранение в коллекцию евхаристический набор приданого дочери Александра II. 22 предмета из серебра с золочением и три бронзовых были изготовлены в 1877 году на фабрике Никольса и Плинке по заказу императорского двора для использования в домовой церкви в лондонской резиденции Кларенс-хаус великой княгиней Марией Александровной, в замужестве герцогиней Эдинбургской.
Читайте также
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 апреля 2021, 02:55
|
21 апреля 2021, 03:35
|
26 апреля 2021, 07:20
|
23 апреля 2021, 03:15
|
24 апреля 2021, 05:50
|
21 апреля 2021, 08:10
|
27 апреля 2021, 00:45