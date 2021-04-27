Совет законодателям: Путин призвал проработать меры поддержки граждан

Президент призвал отказаться от популизма и не сеять недоверие к политической системе во время предвыборной кампании в Госдуму. Опыт 1990-х годов показывает, что власти до сих пор не могут «расхлебаться с некоторыми вопросами», подчеркнул Владимир Путин , обращаясь к депутатам и сенаторам во время поздравления со 115-й годовщиной российского парламентаризма. Обманывать людей, обещая невозможное, — недопустимо, подчеркнул он. Напомнил глава государства и о важности законодательной проработки инициатив, выдвинутых в послании Федеральному собранию. В руководстве Госдумы «Известия» заверили, что реализация и выполнение задач, которые поставил президент, станут для парламентариев приоритетом. Тем более остается ряд проблем , в том числе в системе детского здравоохранения и газификации территорий, пояснили в Совете Федерации.

Праздничные ориентиры

В День российского парламентаризма Владимир Путин прибыл в Таврический дворец Санкт-Петербурга, где выступил перед Советом законодателей Федерального собрания РФ . Президент поздравил депутатов и сенаторов с профессиональным праздником, а также подчеркнул, что рассчитывает на проработку тех инициатив, о которых он говорил, обращаясь с посланием к Федеральному собранию. В нем были заложены конкретные ориентиры в сферах экономики, экологии, демографии и повышения уровня и качества жизни граждан, подчеркнул глава государства.

— Уважаемые коллеги, здесь, конечно же, очень рассчитываю на нашу с вами активную работу, на вашу поддержку, на энергичное заинтересованное участие в реализации предложенных инициатив, их глубокую экспертную проработку дополнительно на вашем уровне , эффективное законодательное сопровождение и, конечно, на постоянный, настойчивый, без всяких поблажек парламентский контроль — чрезвычайно важная часть нашей совместной работы, — сказал президент.

При этом он уточнил, что власти продолжают прорабатывать новые шаги для поддержки семей с детьми. Сейчас система социальных пособий в России в целом отлажена, но, несмотря на все отработанные механизмы, «все-таки сбои происходят».

— Если человек не может получить то, что ему полагается по закону, нужно обязательно и как можно быстрее на это реагировать, — добавил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин прибывает на заседание Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, 27 апреля 2021 года Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В преддверии думских выборов глава государства призвал парламентариев «вести конкурентную борьбу , уважая всех своих оппонентов, честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики». Он выразил уверенность, что граждане страны смогут сделать свой выбор без несущих раздор подсказок извне. При этом Владимир Путин настойчиво попросил избегать популизма.

— К сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 1990-х годов. Обещали всё что ни попадя, всё подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами . Если обещать невозможное, это что означает? Это порождает ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри — вот что это означает, — добавил президент.

Ранее руководители обеих палат также поздравили коллег с профессиональным праздником. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Федеральное собрание конструктивно взаимодействует с российским правительством и региональными властями в правовом обеспечении стратегически важных задач развития РФ, реализации ее внутренней и внешней политики. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении напомнил о поправках в Конституцию, которые «повысили ответственность парламента, расширив его полномочия».

Справка «Известий» День российского парламентаризма отмечается 27 апреля. 115 лет назад — 27 апреля 1906 года начала свою работу первая Государственная дума. До 1917 года состоялись выборы четырех созывов Госдумы, а в феврале того же года она была распущена Временным правительством. В 1993 году высшим законодательным органом власти стало Федеральное собрание (ФС) — парламент, состоящий из двух палат (Совета Федерации и Госдумы). Совет законодателей при ФС был учрежден в 2012 году, а в его состав вошли спикеры обеих палат, их заместители, главы региональных законодательных органов власти, а также председатели профильных комитетов Госдумы и Совфеда. Возглавляют Совет два сопредседателя — главы обеих палат.

Участники заседания Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, 27 апреля 2021 года Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Приоритет законодателей

Не обошли спикеры палат и проблемы, стоящие перед законодателями в сложное «коронавирусное время». Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин призвали уделить дополнительное внимание народосбережению, защите детского здоровья, газификации регионов и реализации других задач, поставленных президентом в послании . В целом была отмечена эффективность российской системы здравоохранения по сравнению с другими странами, которые из-за сложной ситуации вынуждены вводить новые ограничения. Подчеркнула это в своем выступлении перед парламентариями и вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что российские вакцины эффективны в борьбе против британского и южноафриканского штаммов вируса, которые выявлены уже в 54 регионах РФ.

— До конца этого созыва Думы остается два месяца, и нам нужно решить в этом созыве как можно больше задач, которые поставил президент , — сказал «Известиям» заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских.

Совет Федерации также рассматривает как приоритетные проекты законов, которые пойдут во исполнение поручений из послания.

— Это и материальная поддержка семей с детьми, это и выплата средств школьникам, решение вопросов выплат по больничному листу молодым мамам. То есть нам нужно законодательно реализовать пакет предложений президента, — сообщил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Главным вопросом, по его мнению, остается народосбережение. Парламентариям необходимо решать проблемы детского здравоохранения, сирот, образовательных учреждений среднего звена, газификации территорий .

— Повестка дня очевидна, мы будем ее реализовывать в приоритетном порядке, — резюмировал сенатор.

В региональных парламентах понимают свою ответственность по реализации на местах предложений президента, рассказал «Известиям» председатель Мосгордумы (МГД) Алексей Шапошников.

— Если говорить детально, то ключевая задача по повышению качества жизни россиян во многом будет зависеть от региональных команд, которым будет нужно объединить усилия, синхронизироваться , оперативно поддержать на местах предложения главы государства. Реализация послания предполагает принятие новых стандартов в сфере социальной политики, — подчеркнул он.

Председатель МГД добавил, что депутаты продолжат работу по актуализации регионального законодательства в этом направлении.