«Совет военного»: почему американский генерал призвал возобновить переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием

Американских военных очень беспокоят непродуманные, спонтанные действия администрации Дональда Трампа, в частности намерение Вашингтона выйти из Договора РСМД. Об этом заявили опрошенные RT эксперты, комментируя заявления главы Стратегического командования ВС США генерала Джона Хайтена. По его словам, Россия и США должны обсуждать контроль над ядерным оружием за столом переговоров, чтобы «избежать сюрпризов». В то же время Хайтен отметил, что нежелание конгресса инвестировать в модернизацию ядерной триады ставит под угрозу безопасность Соединённых Штатов.

Москва и Вашингтон должны решать проблемы контроля ядерных вооружений за столом переговоров. Об этом заявил генерал Джон Хайтен, возглавляющий Стратегическое командование Вооружённых сил США. Эта структура отвечает за американский ядерный арсенал.

«Мой совет как военного, который я даю своим коллегам в Госдепартаменте и Белом доме: мне нравятся договоры по ограничению вооружений, которые касаются ядерного оружия, я думаю, что это хорошо для мира и для страны. Когда идут переговоры с кем-то, у кого есть ядерный потенциал, должны обсуждаться все темы, это лучший способ», — приводит слова Хайтена ТАСС.

Генерал также напомнил, что российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III предусматривает возможность взаимной проверки его выполнения экспертами как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона.

«Договор позволяет США увидеть российский ядерный потенциал вблизи, и наоборот», — пояснил американский военачальник, добавив, что приветствует все решения, которые помогут военным обеих стран «избежать сюрпризов».

Внутренние противоречия

Несмотря на приверженность переговорному процессу, Хайтен заявил, что поддерживает решение Дональда Трампа по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава Стратегического командования США утверждает, что Вашингтон был якобы единственной стороной соглашения, которая соблюдала его условия.

«Китай также не является частью этого договора, хоть он и значительно наращивает свой потенциал. У нас есть договор, но почему-то мы единственные, кто его соблюдает. Президент несколько недель назад сказал, что с нас хватит, теперь нам нужно понять, как следует вести себя в этой ситуации», — заявил Джон Хайтен.

ДРСМД был заключён 8 декабря 1987 года между СССР и США. Державы договорились полностью уничтожить ракеты дальностью полёта от 500 до 5,5 тыс. км и пусковые установки. К 1991 году Советский Союз утилизировал комплексы «Пионер», «Темп-С», «Ока», ракеты Р-12 и Р-14. Пентагон избавился от систем Pershing и наземных версий крылатой ракеты «Томагавк».

За последние несколько лет Москва и Вашингтон регулярно обменивались обвинениями в нарушении ДРСМД. Пентагон полагает, что дальность российской крылатой ракеты 9М729 превышает 500 км, а баллистической РС-26 «Авангард» не достигает 5,5 тыс. км.

Плата за триаду

При этом генерал Хайтен выразил опасение, что конгрессмены-демократы, которые после победы на выборах 6 ноября могут получить контроль над комитетом палаты представителей по вооружённым силам, способны инициировать пересмотр военного бюджета, что в свою очередь нанесёт урон американской ядерной триаде.

Ранее конгрессмен Адам Смит, который, вероятно, возглавит комитет, заявил, что план Пентагона укрепить компоненты триады за счёт покупки новой подлодки класса «Колумбия», новых межконтинентальных ракет и бомбардировщика B-21 «сильно выходит за рамки того, что можно себе позволить».

В то же время Хайтен настаивал, что США нужны эти вооружения для того, чтобы у страны была возможность ответить «значительной» ядерной триаде России.

Командующий Стратегическим командованием США (USSTRATCOM) генерал Джон Хайтен

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«Как глава Стратегического командования я заявляю о том, что нам нужна сила, которая может дать отпор любой мировой угрозе. Для этого мне нужна ядерная триада. У России есть очень серьёзная триада, которая постоянно направлена против нас, и если у нас не будет чего-то подобного, то я не могу гарантировать, что США смогут ответить, а значит, не могу гарантировать безопасность страны», — приводит слова Хайтена издание Defense News.

В начале ноября на базе Ванденберг в Калифорнии прошли четвёртые с начала года испытания ракеты Minuteman III, которая была принята на вооружение ещё в 1970 году. Американские ВВС заявили, что целью недавних испытаний была проверка точности и надёжности систем ракеты и всё это «не связано с какими-либо реальными событиями в мире».

Minuteman III — одни из самых старых межконтинентальных баллистических ракет, которые до сих пор стоят на вооружении. В августе 2018 года Пентагон отметил 50-летие первого тестового запуска этой ракеты, хотя изначально срок службы Minuteman III составлял всего десять лет.

Несмотря на почтенный возраст Minuteman III, Стратегическое командование ВС США рассматривает её как наиболее оперативную часть ядерной триады. Предполагается, что в случае потенциальной ядерной войны у их расчётов должно возникнуть меньше всего проблем при связи с командованием. В пусковых шахтах на территории Соединённых Штатов на сегодняшний день размещено 400 таких ракет.

Бюджетный потолок

Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, Пентагон испытывает «очень большие сложности» с оборонным бюджетом.

«Судя по некоторым данным, достигнутый американскими военными показатель $700 млрд — это некий потолок, за пределами которого уже нет возможности выделять средства на развитие американских вооружённых сил. Причём немалая часть этих средств — около 40% — выделяется на поддержание текущей боеготовности США по международным обязательствам», — подчеркнул Васильев.

Непродуманность решений Дональда Трампа о выходе из ДРСМД вызывает протест со стороны американских военных, считают эксперты

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Эксперт напомнил, что стоимость модернизации ядерной триады оценивается более чем в $1 трлн, что автоматически ставит под вопрос возможность обновления этих вооружений.

«Очевидно, что с модернизацией есть проблемы. В этом плане система международных договоров является сдерживающим фактором гонки вооружений. Всегда было принято считать, что если США навяжут России и Китаю гонку, то они измотают их экономически. Но сегодня Вашингтон сам оказался в подобном положении. Поэтому соглашения вроде ДРСМД и СНВ-III, поддерживающие стратегическую стабильность, нужны в первую очередь самим Соединённым Штатам, и американские военные это прекрасно понимают», — пояснил в интервью RT Владимир Васильев.

Здравый смысл

По мнению специалистов, американская система гражданского контроля над военными весьма себя дискредитировала. Владимир Васильев отметил, что политики в подавляющем большинстве случаев стремятся оказать влияние на военачальников, не принимая в расчёт их опыт и знания.

«Сегодня видно, что в США политический волюнтаризм продолжает давить на военную сферу — это связано с решением о создании космических войск, со слухами о возможной отставке Джеймса Мэттиса или смене большей части военачальников. Всё это очень настораживает военных, которые осознают, что непродуманное решение о выходе из ДРСМД было принято исключительно по политическим мотивам. Военных беспокоит, куда ещё может занести администрацию Трампа», — разъяснил ситуацию Васильев.

По его мнению, активную позицию генерала Хайтена можно расценивать как вмешательство военных в текущие политические процессы.

При этом руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк подчеркнул, что профессиональные военные не стремятся начать войну или развязывать очередной конфликт.

«В отличие от кабинетных стратегов они прекрасно знают, что такое война, и потому с большой осторожностью относятся даже к теоретической возможности начала широкомасштабных боевых действий. Не менее осторожно они относятся и к призывам политиков разорвать соглашения об ограничении и контроле над вооружениями. Ведь военные отлично понимают, к чему может привести даже незначительное нарушение этой стабильности», — отметил Батюк.

Поэтому, по словам эксперта, вовсе не удивительно, что некоторые американские военачальники поддерживают сохранение переговорного процесса и уже достигнутых договорённостей.