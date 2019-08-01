Совет уйти исполнил сам: Гнавший Кличко с поста мэра помощник Зеленского подал в отставку – СМИ

Ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники сегодня сообщили о том, что руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан написал заявление об уходе по собственному желанию. Как напоминает РИА Новости, ранее помощник Зеленского трудился советником у олигарха Игоря Коломойского, занимаясь юридическими вопросами различного рода.

Ранее Богдан выступил на пресс-конференции с сенсационным заявлением. Он рассказал, что на него выходили некие люди, которые предлагали платить по 20 млн долларов в год за то, чтобы киевский мэр Виталий Кличко не потерял свой пост. При этом Богдан посоветовал бывшему боксеру самому покинуть пост градоначальника.

В то же время на сайте президента Украины пару раз публиковались петиции с требованием отправить Богдана в отставку. Одна из них даже набирала количество голосов, достаточных для рассмотрения ее украинскими властями.