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Совет уйти исполнил сам: Гнавший Кличко с поста мэра помощник Зеленского подал в отставку – СМИ

01 августа 2019, 23:39  •  50 • Политика
Один из основных помощников украинского лидера Владимира Зеленского – глава его офиса Андрей Богдан, ранее гнавший Виталия Кличко с поста мэра, подал в отставку сам. Об этом сообщают украинские СМИ. Таким образом, выходит, что совет уйти Богдану пришлось исполнять самому?
Ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники сегодня сообщили о том, что руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан написал заявление об уходе по собственному желанию. Как напоминает РИА Новости, ранее помощник Зеленского трудился советником у олигарха Игоря Коломойского, занимаясь юридическими вопросами различного рода.
Ранее Богдан выступил на пресс-конференции с сенсационным заявлением. Он рассказал, что на него выходили некие люди, которые предлагали платить по 20 млн долларов в год за то, чтобы киевский мэр Виталий Кличко не потерял свой пост. При этом Богдан посоветовал бывшему боксеру самому покинуть пост градоначальника.
В то же время на сайте президента Украины пару раз публиковались петиции с требованием отправить Богдана в отставку. Одна из них даже набирала количество голосов, достаточных для рассмотрения ее украинскими властями.

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