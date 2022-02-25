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Совет стран: как в ЕАЭС решили вместе ответить на санкции против РФ

25 февраля 2022, 14:20  •  577 • Политика
Укрепление сотрудничества в ЕАЭС позволит ответить на новые экономические санкции, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на Евразийском межправсовете в Нур-Султане. На фоне кризиса премьер Казахстана Алихан Смаилов призвал увеличить товарооборот, создав безбарьерную среду. В экспертном сообществе считают, что новые рестрикции незначительно отразятся на экономических показателях ЕАЭС. Также на полях совета Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко обеспечение безопасности на западных рубежах Союзного государства.

На новый уровень

В начале года в Казахстане прошли протесты, поводом для которых стал резкий рост цен на сжиженный газ. Но и после того, как их снизили, беспорядки не прекратились. Навести порядок удалось после того, как по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева в республику были введены силы ОДКБ. Сейчас в столице страны обстановка остается спокойной. Поэтому недавние события в республике не стали одной из главных тем заседания. Зато много внимания стороны на полях межправсовета ЕАЭС уделили западным санкциям.
В этом году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений и заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество на новый более высокий уровень, укрепить интеграцию в Союзном государстве, запустить новые совместные проекты, — заявил Михаил Мишустин на встрече с белорусским премьером Романом Головченко на полях межправсовета. — Это позволит сформировать общее экономическое, социальное пространство в интересах, в первую очередь, граждан наших стран. И, наверное, это станет лучшим ответом на, в том числе, незаконные санкции Запада в отношении России и Белоруссии.
Роман Головченко с этим согласился. По его мнению, странам следует синхронизировать подходы к антисанкционным мерам. Тем более сейчас Москву и Минск объединяют тесные экономические связи. В 2021 году взаимный оборот двух государств вырос более чем на 34% и составил $38,5 млрд, напомнил Михаил Мишустин. Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии. При поддержке РФ в республике также строится атомная электростанция.
Михаил Мишустин и Роман Головченко во время переговоров в рамках Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Не смогли премьеры обойти вопросы и военного сотрудничества.
Президент нашей страны, проводя совещание с силовым блоком, сказал, что принято решение в рамках союзнических обязательств между РФ и Белоруссией, в силу того что на восточном фланге НАТО идут непрекращающиеся накопления сил и средств НАТО, белорусские Вооруженные силы, другие воинские формирования обеспечивают безопасность на западных рубежах Союзного государства, — напомнил белорусский премьер. — И, как сказал президент, ни одна пуля и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата.
Днем ранее Михаил Мишустин провел встречи с казахстанским и киргизским коллегами, на которых выразил приверженность России стратегическому партнерству с Нур-Султаном и Бишкеком. Был подписан план мероприятий по реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между правительствами России и Казахстана на 2021–2025 годы. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и его казахстанский коллега Асхат Аймагамбетов подписали соглашение о создании и функционировании российских филиалов организаций высшего образования в Казахстане и казахстанских филиалов в РФ.

Общие вопросы

За январь–ноябрь рост совокупного ВВП в Евразийском экономическом союзе приблизился к 4,5%, а объем товарооборота увеличился почти на треть, сообщил глава кабмина РФ. Экспорт союзной продукции также вырос на 42,5%. На необходимость вместе отвечать на санкции Михаил Мишустин обратил внимание и на межправсовете ЕАЭС в расширенном составе.
Главы делегаций Евразийского межправительственного совета
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Сегодняшняя встреча — лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах мы вместе и сообща стремимся укреплять сотрудничество по всем направлениям, несмотря на внешнее давление и попытки западных стран нас разобщить, — обратился Михаил Мишустин к коллегам по союзу.
На фоне кризиса объем взаимной торговли требуется увеличить, отметил Алихан Смаилов. В других аналогичных интеграционных объединениях этот показатель составляет более 40%, подчеркнул он. Для это необходимо создать безбарьерную среду.
— Итоги прошедшего года в сравнении с допандемийным 2019 годом свидетельствуют об опережающей динамике роста взаимной торговли государств-членов ЕАЭС по сравнению с торговлей с третьими странами, — подчеркнул премьер-министр Казахстана. — Так, взаимная торговля выросла на 18%, объем внешней торговли — на 15%. Однако доля взаимной торговли составляет менее 15% от общей торговли товарами наших государств. Однозначно, данный показатель является недостаточным для обеспечения стабильности внутреннего рынка.
По итогам мероприятия премьеры подписали 11 документов, среди которых — распоряжение о дорожной карте по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения и обеспечению устойчивого экономического развития стран союза. Помимо этого, Михаил Мишустин рассмотрел с президентом Казахстана совместные меры по предотвращению снижения товарооборота.
Михаил Мишустин на церемонии подписания совместного документа по итогам расширенного заседания Евразийского межправительственного совета стран
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Новые санкции могут лишь незначительно отразиться на товарообороте ЕАЭС, сказала «Известиям» завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ Елена Ведута. При необходимости Россия сможет закупать необходимые товары у Китая. «Фабрика мира» осторожно комментирует ситуацию на Украине и не планирует вводить рестрикции против Москвы. Кроме того, возможно, РФ сможет перекупать товары у своих партнеров на постсоветском пространстве.
О возможных последствиях новых санкций пока сложно судить, ведь не все они введены, сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Однако вопрос изучается профильными специалистами. Безусловно, рестрикции отразятся на жизни граждан, но власти постараются минимизировать их эффект, заявил депутат.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Куба, Молдавия и Узбекистан выступают наблюдателями. В 2022 году в органах Евразийского экономического союза председательствует Киргизия.
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