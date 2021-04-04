|
Совет "бывалого" о тюремных голодовках: Ходорковский рассказал о "самой весёлой"
04 апреля 2021, 00:00 • 63 • Политика
Продержавшийся один день на "бессрочной голодовке" Ходорковский поделился опытом с Навальным. "Голодовка в тюрьме - работающий радикальный протест", - заверил беглый олигарх-уголовник.
Скрывающийся в Лондоне беглый российский олигарх-уголовник Михаил Ходорковский дал Алексею Навальному советы, как проводить тюремную голодовку. Сам олигарх провёл в "бессрочной голодовке" один день.
По словам Ходорковского, голодовка в тюрьме - это работающий радикальный протест. Потому что грозит руководству тюрьмы бумажной волокитой, а то и санкциями США. Однако если прекратить голодовку, не добившись своего, то никто не станет обращать на такой протест внимание.
- написал Ходорковский в своём Telegram-канале.
Ему об этом известно не понаслышке. Так, в мае 2010 года олигарх провёл целый один день в "бессрочной голодовке". Ходорковский объяснил это тем, что его требования якобы были выполнены в течение суток.
- заверил он.
А также добавил, что на самом деле держался без еды до 22 дней. Правда, публично он тогда голодовку не объявлял, а просто "опасался, что подсунут наркоту". Как-то проверить это, разумеется, невозможно.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 марта 2021, 08:30
|
02 апреля 2021, 04:00
|
01 апреля 2021, 01:25
|
28 марта 2021, 17:40
|
01 апреля 2021, 17:00
|
30 марта 2021, 08:10
|
30 марта 2021, 13:40