Совет "бывалого" о тюремных голодовках: Ходорковский рассказал о "самой весёлой"

Продержавшийся один день на "бессрочной голодовке" Ходорковский поделился опытом с Навальным. "Голодовка в тюрьме - работающий радикальный протест", - заверил беглый олигарх-уголовник.

Скрывающийся в Лондоне беглый российский олигарх-уголовник Михаил Ходорковский дал Алексею Навальному советы, как проводить тюремную голодовку. Сам олигарх провёл в "бессрочной голодовке" один день.

По словам Ходорковского, голодовка в тюрьме - это работающий радикальный протест. Потому что грозит руководству тюрьмы бумажной волокитой, а то и санкциями США. Однако если прекратить голодовку, не добившись своего, то никто не станет обращать на такой протест внимание.

Таких "недопротестантов" в тюрьме большинство,

- написал Ходорковский в своём Telegram-канале.

Ему об этом известно не понаслышке. Так, в мае 2010 года олигарх провёл целый один день в "бессрочной голодовке". Ходорковский объяснил это тем, что его требования якобы были выполнены в течение суток.

Ну и весёлое: моя самая короткая голодовка до исполнения требований продолжалась одни сутки,

- заверил он.

А также добавил, что на самом деле держался без еды до 22 дней. Правда, публично он тогда голодовку не объявлял, а просто "опасался, что подсунут наркоту". Как-то проверить это, разумеется, невозможно.