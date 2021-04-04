Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
Главная / Политика

Совет "бывалого" о тюремных голодовках: Ходорковский рассказал о "самой весёлой"

04 апреля 2021, 00:00  •  63 • Политика
Продержавшийся один день на "бессрочной голодовке" Ходорковский поделился опытом с Навальным. "Голодовка в тюрьме - работающий радикальный протест", - заверил беглый олигарх-уголовник.
Скрывающийся в Лондоне беглый российский олигарх-уголовник Михаил Ходорковский дал Алексею Навальному советы, как проводить тюремную голодовку. Сам олигарх провёл в "бессрочной голодовке" один день.
По словам Ходорковского, голодовка в тюрьме - это работающий радикальный протест. Потому что грозит руководству тюрьмы бумажной волокитой, а то и санкциями США. Однако если прекратить голодовку, не добившись своего, то никто не станет обращать на такой протест внимание.
Таких "недопротестантов" в тюрьме большинство,
- написал Ходорковский в своём Telegram-канале.
Ему об этом известно не понаслышке. Так, в мае 2010 года олигарх провёл целый один день в "бессрочной голодовке". Ходорковский объяснил это тем, что его требования якобы были выполнены в течение суток.
Ну и весёлое: моя самая короткая голодовка до исполнения требований продолжалась одни сутки,
- заверил он.
А также добавил, что на самом деле держался без еды до 22 дней. Правда, публично он тогда голодовку не объявлял, а просто "опасался, что подсунут наркоту". Как-то проверить это, разумеется, невозможно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
03 апреля 2021, 17:35
Разборки в стиле 90-х: В протестующих против депутата КПРФ швырнули гранату
03 апреля 2021, 17:35
В Госдуме раскрыли блеф главы Минобороны Германии: "Мы не должны стоять на месте"
03 апреля 2021, 22:10
Украинские радикалы в Одессе устроили новую акцию с огнём: Консульство России в "осаде"
03 апреля 2021, 20:20
"Давайте отправим Навального туда": Бутина показала реальные "пыточные условия" тюрем США
03 апреля 2021, 22:10
Украине придётся сменить пластинку: Байдена уже не пронять "жертвой военной агрессии"
03 апреля 2021, 20:20
За месяц число привитых возросло в 1,5 раза: Названа общая доля жителей России, прошедших вакцинацию
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 апреля 2021, 20:20
Направили материалы ОБСЕ: в результате атаки ВСУ в Донбассе погиб ребенок
03 апреля 2021, 22:10
Украинские радикалы в Одессе устроили новую акцию с огнём: Консульство России в "...
03 апреля 2021, 20:20
"Давайте отправим Навального туда": Бутина показала реальные "пыточные...
03 апреля 2021, 20:20
Пан Байден по телефону потрепал холопа Зеленского за холку
03 апреля 2021, 22:10
Украине придётся сменить пластинку: Байдена уже не пронять "жертвой военной агре...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2021, 08:30
США посягнут на Северный морской путь: Россию предупредили о неизбежном
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
01 апреля 2021, 01:25
"Украине же охамела": Сатановский предложил недипломатичный метод перевоспитания Зеленского
28 марта 2021, 17:40
"Когда вот-вот война начнётся": Жириновский громко взвыл в прямом эфире у Соловьёва
01 апреля 2021, 17:00
"Северный поток - 2" в зоне особого внимания военных: Поляки протаранили судно обеспечения
30 марта 2021, 08:10
Главком ВСУ заявил о подготовке к полномасштабному наступлению в Донбассе
30 марта 2021, 13:40
Запад начнет мстить: эксперт указал на последствия войны России и Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.