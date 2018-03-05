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Совет по правам человека ООН отказался осуждать теракты проамериканских боевиков в Сирии

05 марта 2018, 16:39  •  166 • В мире
СПЧ ООН принял предложенный Британией проект резолюции по Восточной Гуте.
Совет по правам человека ООН поддержал резолюцию Великобритании по ситуации в Восточной Гуте, в которую не вошли предложенные Россией поправки об осуждении терактов в Сирии и отказе от поддержки боевиков в Сирии. Против резолюции выступили лишь представители четырех стран.
Всего в голосовании участвовали 47 стран, выходящих в СПЧ ООН. За резолюцию выступили 29 представителей, воздержались 14, категорически против высказались лишь четверо. Таким образом, резолюция была принята большинством голосов.
При этом поправки, которые предлагала внести в документ Россия, были отвергнуты. Так, СПЧ отказался осуждать теракты в Дамаске и других городах Сирии. Кроме того, не нашло поддержки и предложение отказаться от поддержки боевиков, регулярно обстреливающих из минометов столицу Сирии и срывающих 30-дневное прекращение огня.

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