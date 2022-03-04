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Совет ООН по правам человека проголосовал за резолюцию по Украине

04 марта 2022, 14:35  •  226 • Политика
Совет ООН по правам человека проголосовал за резолюцию, которая предполагает создание комиссии по расследованию нарушения прав человека при проведении спецоперации на Украине.
За резолюцию проголосовали 32 страны, 13 стран воздержались, Россия и Эритрея проголосовали против. Резолюция была подготовлена и направлена в ООН Украиной.
Представитель России в ходе заседания СПЧ ООН заявил, что данный документ не имеет никакого смысла. Наблюдательная комиссия по правам человека и так уже несколько лет работает на Украине и собирает информацию. Создание ещё одного механизма по расследованию является бесполезной тратой средств, которые можно было бы пустить на оказание помощи гражданам Украины.
Однако всё это вряд ли заботит авторов резолюции, использующих любые средства для того, чтобы возложить всю ответственность за происходящее на Украине на Россию,
- цитирует дипломата РИА Новости.
Напомним, что весь коллективный Запад, который на протяжении 8 лет игнорировал гражданскую войну на Украине, встал на сторону Киева, когда Россия начала спецоперацию. Москва подверглась настоящей санкционной бомбардировке. Рестрикции накладывают буквально каждый день, хотя все эксперты предупреждают, что негативный эффект от санкций затронет не только Россию, но и Европу.

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