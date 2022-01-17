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Совет Госдумы снял с рассмотрения проект закона о QR-кодах

17 января 2022, 20:50  •  98 • Политика
Совет Государственной думы в понедельник, 17 января, единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — написал политик.
Также Володин поблагодарил пользователей за обратную связь. В декабре он получил массу отзывов граждан на возможное принятие закона.
«Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — продолжил он.
Ранее в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что из списка поручений президента России Владимира Путина, составленного по итогам съезда РСПП, будет исключено несколько пунктов про законопроект о QR-кодах. Решение связано с изменением эпидемиологической обстановки из-за начала волны штамма «Омикрон», отметил он.
14 января вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство РФ решило отложить на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах. По ее словам, этот документ готовился как мера реагирования на распространение «Дельта»-штамма.
В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.
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