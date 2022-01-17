Совет Госдумы снял с рассмотрения проект закона о QR-кодах

Совет Государственной думы в понедельник, 17 января, единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — написал политик.

Также Володин поблагодарил пользователей за обратную связь. В декабре он получил массу отзывов граждан на возможное принятие закона.

«Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — продолжил он.

Ранее в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что из списка поручений президента России Владимира Путина, составленного по итогам съезда РСПП, будет исключено несколько пунктов про законопроект о QR-кодах. Решение связано с изменением эпидемиологической обстановки из-за начала волны штамма «Омикрон», отметил он.

14 января вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство РФ решило отложить на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах. По ее словам, этот документ готовился как мера реагирования на распространение «Дельта»-штамма.

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