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Совет Госдумы перенес ежегодный отчет правительства России

09 апреля 2020, 18:35  •  37 • Политика
Совет Госдумы принял решение перенести отчет правительства России в нижней палате парламента на более поздний срок. Об этом сообщает в четверг, 9 апреля, «РИА Новости».
Согласно нормам Конституции, ежегодный отчет правительства должен быть представлен депутатам во время весенней сессии. Вместе с тем члены Совета думы договорились исключить из повестки следующей недели данный отчет и перенести его с 15 апреля предположительно на июль.
Вместе с тем парламентские фракции уже завершили свои совещания с правительством, которые традиционно проходят в преддверии ежегодного отчета.
Кроме того, после обсуждения этого вопроса Советом думы стало известно, что 14 и 17 апреля депутаты на пленарных заседаниях рассмотрят инициативы по поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса.
На минувшей неделе министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что антикризисные действия правительства в первую очередь сосредоточены на сохранении рабочих мест и поддержке пострадавших отраслей экономики.
Так, правительство уже утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса. Им в первую очередь будет оказана адресная поддержка.
В целом Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что будет регулярно представлять отчеты главе государства о мерах по поддержке граждан и экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции.
По данным на 9 апреля, в России зафиксирован 10 131 случай коронавируса, в том числе 1459 — за последние сутки. За весь период зарегистрировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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