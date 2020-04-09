Совет Госдумы перенес ежегодный отчет правительства России

Совет Госдумы принял решение перенести отчет правительства России в нижней палате парламента на более поздний срок. Об этом сообщает в четверг, 9 апреля, «РИА Новости».

Согласно нормам Конституции, ежегодный отчет правительства должен быть представлен депутатам во время весенней сессии. Вместе с тем члены Совета думы договорились исключить из повестки следующей недели данный отчет и перенести его с 15 апреля предположительно на июль.

Вместе с тем парламентские фракции уже завершили свои совещания с правительством, которые традиционно проходят в преддверии ежегодного отчета.

Кроме того, после обсуждения этого вопроса Советом думы стало известно, что 14 и 17 апреля депутаты на пленарных заседаниях рассмотрят инициативы по поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса.

На минувшей неделе министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что антикризисные действия правительства в первую очередь сосредоточены на сохранении рабочих мест и поддержке пострадавших отраслей экономики.

Так, правительство уже утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса. Им в первую очередь будет оказана адресная поддержка.

В целом Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что будет регулярно представлять отчеты главе государства о мерах по поддержке граждан и экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции.

По данным на 9 апреля, в России зафиксирован 10 131 случай коронавируса, в том числе 1459 — за последние сутки. За весь период зарегистрировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

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