Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НАТО - большая УГРОЗА для Украины! Студия Соловьева аплодирует стоя! Вечер с Сол...
Песков: саммит президентов России, Азербайджана и Ирана переносится на более поз...
Десять главных достижений эпохи Путина
"За секунду": В США аллигатор утащил питбуля на глазах у хозяйки
Главная / Политика

Совет Госдумы 19 августа обсудит вмешательство во внутренние дела России

12 августа 2019, 19:39  •  17 • Политика
Совет Госдумы 19 августа проведет внеочередное заседание, на котором обсудит вмешательство извне во внутренние дела России. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны. Принято решение провести 19 августа в 12:00 внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором мы обсудим этот вопрос», — цитирует Володина «РИА Новости».
По его словам, председателю думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву поручено изучить ситуацию и внести соответствующие предложения.
4 августа сообщалось, что МИД России обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
В несогласованной акции приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление. Подозреваемый был задержан и передан полицейским, а сотрудника правопорядка госпитализировали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
12 августа 2019, 06:39
11 признаков: Росфинмониторинг рассказал, как не стать участником преступных схем в сделках с недвижимостью
12 августа 2019, 00:09
Отец погибшей трехлетней девочки: Моя дочь не болела
12 августа 2019, 06:39
Коррекция генома обязательна? В России планируется выращивать отредактированные растения
12 августа 2019, 11:09
Медведев: Россия в ближайшее время ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспия
12 августа 2019, 09:54
"Заявка принята": Президент Туркмении замахнулся на всю линейку российского Aurus
12 августа 2019, 17:39
Песков: саммит президентов России, Азербайджана и Ирана переносится на более поздний срок
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2019, 09:54
В Европе готовят инструкции, как отличать жителей Донбасса от российских граждан - ис...
12 августа 2019, 00:09
Погибшая в детсаду девочка жаловалась родителям на воспитателей
12 августа 2019, 06:39
"Ошибка" государства может каждого лишить квартиры - Пронько
12 августа 2019, 06:39
"Армия России пошла в атаку, гремят бои": Украинское издание впало в истери...
12 августа 2019, 00:09
Признаков переохлаждения нет: СК назвал причину смерти девочки в детсаду
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 августа 2019, 10:39
Тайна и причина смерти Анатолия Собчака: Как умер один из самых известных политиков России
06 августа 2019, 14:09
"Пролив за пролив": Президент Ирана поставил США ультиматум по санкциям
07 августа 2019, 09:39
"Отдам доказательства Малайзии и России": Немецкий детектив "припугнул" следователей по делу МН17
06 августа 2019, 07:24
«Объяснение неудач»: в Грузии обвинили «российскую пропаганду» в попытке помешать евроинтеграции
11 августа 2019, 14:24
Сбежавший с Украины депутат посоветовал Зеленскому не воевать с Россией
08 августа 2019, 08:24
Первый полёт новейшего оружия Путина (Telegram. Обзор)
06 августа 2019, 10:54
"Россия прогнала с Черного моря": Украинский политолог пожаловался на провальные учения с НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.