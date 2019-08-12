Совет Госдумы 19 августа обсудит вмешательство во внутренние дела России

Совет Госдумы 19 августа проведет внеочередное заседание, на котором обсудит вмешательство извне во внутренние дела России. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны. Принято решение провести 19 августа в 12:00 внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором мы обсудим этот вопрос», — цитирует Володина «РИА Новости».

По его словам, председателю думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву поручено изучить ситуацию и внести соответствующие предложения.

4 августа сообщалось, что МИД России обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

В несогласованной акции приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление. Подозреваемый был задержан и передан полицейским, а сотрудника правопорядка госпитализировали.