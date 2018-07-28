Совет Федерации завершил весеннюю сессию

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации в субботу завершил весеннюю сессию, часть сенаторов отправляются в отпуск. К пленарной работе верхняя палата вернется уже в сентябре.

"Хочу в заключение выразить искреннюю вам признательность за самоотдачу, с которой вы работали в ходе весенней сессии, за ваш профессионализм, за ваше неравнодушие", - обратилась к залу спикер палаты Валентина Матвиенко, когда Совфед закончил рассматривать повестку 15-го за эту сессию заседания, на котором сенаторы обсудили более 70 законов.

В заключительном слове Матвиенко напомнила, что за сессию верхняя палата приняла 343 федеральных закона. Следующее пленарное заседание состоится 26 сентября. Сенаторы уже утвердили решение пригласить на него зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко, чтобы в рамках "правительственного часа" задать ему вопросы о реализации проекта "Формирование комфортной городской среды".

При этом Матвиенко попросила коллег оставаться на связи даже в отпускной период. Как напомнил зампред Совета Федерации Юрий Воробьев, периодически сенаторам на телефоны приходят оповещения по системе "Рупор". "Многие уходят в отпуск, и я вас прошу: зарегистрированные в этой системе телефоны вы должны иметь при себе, потому что в случае необходимости, а вы знаете нашу конституционную обязанность, все мы должны прибыть вовремя", - отметил он.

Матвиенко со своей стороны указала, что это обязанность парламентариев, "это порядок, так должно быть". "Может, даже проверим один раз мобилизацию, соберем в зале всех, - пошутила она. - Если очень соскучимся, может быть, в августе такую тренировку сделаем".

Заседание, как и положено, завершилось гимном России.