Совет Федерации утвердил положительные решения региональных парламентов о поправках в Конституцию России

В субботу Совет Федерации (СФ) собрался на внеочередное заседание. В повестке было несколько вопросов, в том числе, и о об изменении работы палаты в связи с коронавирусом, но первым и главным пунктом были поправки в Конституцию страны.

Напомним, в среду, 11 марта Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о внесении поправок в основной закон страны, после чего его одобрили сенаторы, а сам документ был разослан в органы законодательной власти Субъектов РФ. В пятницу СФ получил от всех них отзывы на законопроект. Было необходимо, чтобы законопроект одобрили не менее 2/3 региональных парламентов.

С кратким докладом выступил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

- По состоянию на четверг я председателю Совета Федерации докладывал, у нас было 80 постановлений, в реальности голосовал 81 субъект. Вчера поступило все пять оставшихся постановлений. Поэтому все 85 постановлений поступили в Совет Федерации, - объявил сенатор с трибуны и резюмировал. - Все эти постановления положительные. То есть региональные парламенты поддержали соответствующий закон.

Совфеду оставалось лишь провести голосование по постановлению об утверждении результатов рассмотрения законопроекта региональными парламентами. Вопрос был только у сенатора Нарусовой, причем, касался он не сути, а формы изложения. Как она сказала, лингвистически предложенная формулировка, на ее взгляд, выглядела несколько «коряво».

- Как-то коряво звучит «об установлении, Может быть, об утверждении? - спросила Людмила Борисовна.

- Это формула закона так звучит, - ответил ей Клишас. – Мы никак не утверждаем результаты, не подтверждаем их, а принимаем их такими, как они есть. Мы устанавливаем.

Больше вопросов и предложений не было. Голосование прошло практически без сюрпризов. 164 сенатора проголосовали за принятие постановления об «установлении результатов» рассмотрения законопроекта о внесении поправок в Конституцию региональными законодательными собраниями. Один голос был «против». Воздержавшихся не нашлось. А против проголосовала вовсе и не Нарусова, как можно было ожидать, а сенатор Вячеслав Мархаев (член СФ от исполнительного органа государственной власти Иркутской области, первый секретарь Бурятского рескома КПРФ).

Теперь очередь за заключением Конституционного суда РФ, который определит, противоречат или нет предлагаемые поправки действующей редакции Конституции. После чего по законопроекту пройдет всенародное голосование.

- Дата его (всенародного голосования – прим. ред.) будет обозначена в соответствии с указом после итогов рассмотрения Конституционным судом. Именно граждане должны решить, - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко перед тем, как перейти к следующему вопросу, и напомнила. - Только после одобрения на всероссийском голосовании поправки вступят в силу

ЦИК представилa логотип голосования по поправкам к Конституции.

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