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Совет Федерации указал на нарушение свободы слова интернет-компаниями США

27 января 2021, 14:05  •  51 • Политика
Совет Федерации принял заявление, в котором указал на нарушение принципа свободы слова американскими интернет-компаниями и осудил их действия в ограничении свободы, следует из заявления верхней палаты парламента по итогам заседания 27 января.
Речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний, представляющих США и тесно связанных с ее государственными структурами, что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов, отмечается в документе.
«Развитие событий после президентских выборов в США показало, что американские интернет-гиганты встали на путь широкого использования цензуры, противоречащей принципам демократии, общепризнанному праву граждан на поиск, получение и распространение информации, а также незаконной блокировки альтернативных платформ», — говорится в заявлении.
В условиях подчинения социальных сетей политическим целям правящих кругов США возникла угроза навязывания их пользователям однобокого, предвзятого взгляда на происходящее не только в этой стране, но и во всем мире, подчеркнули в Совфеде.
«Совет Федерации призывает генсека ООН, генерального директора ЮНЕСКО, профильные мониторинговые механизмы Совета ООН по правам человека, генсека Совета Европы, действующего председателя ОБСЕ, представителя ОБСЕ в Европе по свободе средств массовой информации уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских глобальных интернет-компаний с целью предотвращения угрозы установления ими «цифровой диктатуры», — отметили сенаторы.
По их словам, этот вопрос должен стать также предметом «самого серьезного рассмотрения» на заседаниях Генассамблеи ООН и ее профильных главных комитетов, ПАСЕ и ПА ОДКБ.
В Совфеде также предложили начать работу над международной конвенцией, которая будет регулировать деятельность глобальных интернет-компаний, — внимание на этом акцентировано из-за появившейся в последнее время угрозы их «бесконтрольного доминирования». Целью этой работы должна стать выработка общепринятых норм, исключающих произвольные решения и ставящих глобальные интернет-обмены на прочную почву международного права, считают сенаторы.
Всемирная сеть, отметили в Совфеде, должна оставаться пространством свободы слова и свободы информации, регулируемым законом, а не инструментом политики одного государства и тесно связанных с ним медийных монополий.
«Нельзя допустить, чтобы единоличные решения их руководителей подменяли собой законы суверенных государств», — подчеркивается в заявлении.
Регулирование деятельности интернет-компаний в зоне своей юрисдикции является законным и неотъемлемым правом каждого государства по защите информационного пространства. Для России такое регулирование наряду с развитием собственных социальных сетей и интернет-платформ является важной и необходимой частью обеспечения национального цифрового суверенитета, резюмировали сенаторы.
Ранее, 25 января, стало известно, что Россия направит США ноту в связи с тем, что американские интернет-сервисы массово распространили фейки о России.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова добавила, что это не единичные случаи, а массовое распространение недостоверной информации наряду с блокировкой материалов, страниц и аккаунтов, в том числе российских официальных лиц. По ее словам, Москва будет поднимать вопрос на международных площадках о вмешательстве США во внутренние дела РФ.

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