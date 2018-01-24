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Совет Федерации: СМИ-иноагентов "отправят в бан" за призыв к бойкоту президентских выборов

24 января 2018, 04:39  •  72 • Политика
Наказание в виде временной блокировки ждёт все западные СМИ, которые открыто призывают к неявке на общенациональные выборы президента России.
В России могут временно заблокировать работу СМИ-иноагентов, так как они распространяют призывы бойкотировать президентские выборы, которые назначены на март этого года. Такой информацией поделился член Совета Федерации Андрей Климов.
Он напомнил, что иностранные СМИ, призывающие к тому, чтобы бойкотировать предстоящие этой весной выборы президента России, нарушают конституцию нашей страны. В этой связи у правительства есть все юридические основания для того, чтобы заблокировать работу подобных изданий.
Климов подчёркивает, что Россия должна действовать в отношении СМИ-иноагентов точно также, как США действуют против российских изданий и телеканалов. По мнению сенатора, действия западных СМИ, в первую очередь, направлены на манипулирование общественным мнением граждан России, а также на манипулирование поведением людей на выборах.
"Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов - нарушение, которое может повлечь за собой блокировку. Соответственно, у нашей стороны есть все юридические основания принять ответные меры", - цитируют "Известия" слова председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова.

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