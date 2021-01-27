Совет Федерации ратифицировал соглашение о продлении ДСНВ на пять лет

Совет Федерации на заседании в среду, 27 января, ратифицировал соглашение о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Трансляция заседания ведется на сайте СФ.

Глава международного комитета СФ Константин Косачев назвал данное решение успехом.

«Документ полностью готов к рассмотрению, он полностью соответствует российской позиции, о которой более года назад заявил российский президент. Это наша позиция, и это наш успех», — подчеркнул парламентарий.

Он подчеркнул, что договор продляется без изменений.

«Это открывает возможность для дальнейшего продолжения диалога по вопросам стратегической стабильности и безопасности, в которых Россия и США играют ключевую роль в мире, открывает возможность для дальнейшего диалога», — прокомментировала ратификацию договора спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее в этот день документ ратифицировала Госдума.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее в среду заявил, что Москва надеется использовать этот срок для развертывания с Вашингтоном углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями.

В законопроекте о ратификации сказано, что исполнение договора будет способствовать процессу ядерного разоружения, «в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер».

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года сроком действия до 5 февраля 2021 года.