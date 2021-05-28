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Совет Федерации рассмотрит законопроект о денонсации ДОН 2 июня

28 мая 2021, 04:00  •  43 • Политика
Нахождение России в Договоре по открытому небу (ДОН) без США не имеет смысла, Москва выходит из соглашения, соответствующий законопроект Совет Федерации планирует рассмотреть 2 июня, сообщил «РИА Новости» в четверг, 27 мая, глава комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«США ранее решили выйти из Договора по открытому небу. России сохранять свое присутствие в соглашении без США не имеет смысла, поэтому проводим денонсацию договора», — сказал политик.
Климов добавил, что не видит в текущей ситуации «никакой сенсации». По его словам, договор позволял укреплять те меры доверия, которые были достигнуты между Россией и странами Запада.
Ранее в этот же день в МИД России подтвердили, что получили уведомление от США о решении не возвращаться в ДОН.
Соединенные Штаты в преддверии саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена донесли до России, что не вернутся в Договор по открытому небу, об этом сообщало агентство Assosiated Press. Такое решение американская сторона приняла по результатам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, от которого отказалась администрация экс-президента США Дональда Трампа в ноябре 2020 года.
9 мая Госдума на пленарном заседании приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации ДОН. Решение было принято единогласно.
Тогда же сенатор Алексей Пушков, комментируя денонсацию Госдумой договора, заявил, что Вашингтон похоронил данное соглашение, которое, по его мнению, заключалось как важная мера доверия после завершения холодной войны. В настоящее время, указал Пушков, Запад ведет против России новую холодную войну и «от доверия не осталось и воспоминания».
Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения 11 мая. Тогда же Песков заявил, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией.
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