Совет Федерации представит международную конвенцию ООН о невмешательстве

Совет Федерации занимается разработкой международной конвенции ООН о невмешательстве в дела других стран. Инициатива будет рассмотрена временной комиссией 19 ноября, сообщил «Известиям» зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

По его словам, подобных документов нет ни в ООН, ни в региональных организациях. Сенатор считает, что пришло время описать допустимые рамки вмешательств понятным языком.

«Разговоры на эту тему постоянно идут, в заключительном акте по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года есть один абзац на эту тему, в Парижской хартии мира тоже пара строчек. Но если вы сегодня посмотрите выступления политиков США и Европы, то слово «вмешательство» там будет встречаться чаше, чем «демократия» и «права человека», — подчеркнул Климов.

Как отмечают эксперты, предложение является выгодным для России, но вряд ли будет поддержано США.

В 2017 году ассамблея Межпарламентского союза приняла резолюцию «О роли парламентов в предотвращении внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств». Документ был инициирован Россией и обсуждался полтора года. Как отметили в комиссии Совета Федерации, он получился компромиссным, хотя главное там всё же осталось — призыв к парламентариям всего мира бороться с вмешательствами.

Подробнее — в материале «Известий»:

Вместить невмешательство: Совфед готовит конвенцию для ООН