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Совет Федерации поддержал: Выборы в России смогут продолжаться три дня
24 июля 2020, 13:30 • 31 • В России
Соответствующий Законопроект сегодня был подписан в Верхней палате парламента.
В чем новшество? Теперь любые выборы можно будет проводить не один день, как это было раньше, а в течение нескольких, вплоть до трёх. Сколько именно потребуется дней на то или иное голосование, будет решать местный избирком. А в случае выборов депутатов государственной думы – ЦИК.
“Многодневка” не предполагает досрочного голосования или же голосования на другом участке по открепительному. Видимо, законодатели решили, что уж в течение трёх дней каждый избиратель найдёт возможность дойти до участка и выразить свой выбор.
Кроме того, теперь законом допускается возможность собирать голоса граждан не только в местах для голосования, но и на других общественных территориях. Вплоть до придомовых.
Глава центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала такие изменения требованиям времени. Напомним, что прошедшее в июле Голосование по поправкам в Конституцию длилось почти неделю. Такие меры были приняты из-за эпидемии коронавируса. Таким образом, удалось избежать большого скопления людей на избирательных участках.
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