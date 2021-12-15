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Совет Федерации поддержал расширение полномочий полиции

15 декабря 2021, 18:20  •  114 • Политика
Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий полицейских. Решение было принято на заседании 15 декабря.
Так, полиции будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. В то же время полицейские получат право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.
Закон также разрешает полиции проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, оцеплять здания и территории. Кроме того, полицейские получат право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.
В то же время из текста были исключены положения, освобождавшие сотрудников полиции от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.
8 декабря поправки в федеральный закон «О полиции» в III чтении приняла Госдума. Они были внесены в нижнюю палату парламента правительством в мае 2020 года и приняты в I чтении в декабре того же года.
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