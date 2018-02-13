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Совет Федерации отправил в отставку сенатора Клинцевича
13 февраля 2018, 15:39 • 534 • Политика
Политик покинул пост зампреда комитета по обороне и безопасности.
Совет Федерации принял отставку сенатора Франца Клинцевича с поста заместителя председателя комитета по обороне и безопасности. Политик написал заявление об уходе с этой должности по собственному желанию.
Источники в Совфеде сообщают, что на место зампреда комитета по обороне и безопасности претендует сенатор от Карелии Александр Ракитин. Ранее он возглавлял управление ФСБ России по Западному военному округу.
Отмечается, что окончательное решение по поводу перестановок в комитете будет принято уже в среду на пленарном заседании верхней палаты парламента. Кандидатура нового зампреда будет утверждаться общим решением сенаторов.
Напомним, что Клинцевич сам принял решение об уходе с поста. После того как кандидатура нового зампреда комитета будет утверждена, политик станет просто обычным сенатором от своего региона.
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