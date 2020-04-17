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Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения гражданства РФ

17 апреля 2020, 21:10  •  32 • Политика
Совет Федерации в пятницу, 17 апреля, одобрил закон, который упрощает получение российского гражданства.
Документ направлен на подпись президенту страны Владимиру Путину.
Согласно тексту законопроекта, он отменяет требование отказаться от иностранного гражданства, перед тем как получить российское.
Новый закон также отменяет для кандидата на получение российского гражданства не только требование находиться в РФ не менее трех лет, но и необходимость подтверждения наличия законного источника средств к существованию. Речь идет о лицах достигших совершеннолетия без гражданства, имевших гражданство СССР и проживающих на территории бывших союзных республик, но не получивших их гражданства.
Аналогичная норма в соответствии с документом распространяется и на иностранцев, находящихся в браке с гражданином РФ, проживающих на российской территории и имеющих в этом браке общих детей. Также нововведения касаются и иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в России.
Подать заявление на получение российского гражданства без соблюдения срока проживания в России и при наличии действительного вида на жительство смогут граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Помимо этого закон предусматривает сокращения с трех лет до одного года срока осуществления трудовой деятельности в стране для лиц, окончивших российские вузы.
Ранее в этот же день Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий перенос даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.

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