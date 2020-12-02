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Совет Федерации одобрил закон об удаленной работе

02 декабря 2020, 13:20  •  73 • Политика
Совет Федерации 2 декабря одобрил закон об удаленной работе.
В конце ноября документ приняла Госдума, пишет «Газета.ру». Проект предусматривает системную переработку норм дистанционной работы и доступность их применения.
В частности, работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты.
В то же время перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы. Кроме того, сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.
Планируется, что закон об удаленной работе вступит в силу в России с января 2021 года.
На прошлой неделе стало известно, что в настоящий момент в России около 6,5% трудоспособного населения работают в удаленном режиме, что в 110 раз больше, чем в 2019 году.
В начале ноября были опубликованы результаты опроса, согласно которому лучшими городами для развития карьеры при дистанционной работе являются Москва, Казань и Новосибирск, худшими — Челябинск и Омск.

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