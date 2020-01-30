Совет Федерации одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза РФ

Совет Федерации одобрил на заседании в четверг, 30 января, закон о введении в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом страны. Полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.

Зампред Совбеза обязан сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совбеза могут быть россияне, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

15 января Дмитрий Медведев заявил об уходе в отставку правительства в полном составе. Глава государства Владимир Путин предложил ему стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Путин заявлял о готовности изменить закон для ввода этой должности в Совбезе.

Законопроект был внесен президентом России 16 января. В тот же день Путин своим указом ввел пост замглавы Совбеза и назначил на него бывшего главу правительства Медведева.