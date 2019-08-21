Совет Европы, "Северный поток" и Украина. Что обсуждали на встрече Путин и Ниинистё • 108 • Политика ХЕЛЬСИНКИ, 21 августа. /ТАСС/. Отношения России и Финляндии развиваются успешно. Это констатировали президенты двух стран Владимир Путин и Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции, состоявшейся в ходе рабочего визита главы российского государства в Хельсинки. Стороны отметили развитие сотрудничества в ряде сфер, в том числе в экономической и культурной, а также в области экологии. Российский президент сообщил о завершении работ по прокладке трубопровода "Северный поток - 2" на финском участке и выразил уверенность в том, что весь проект будет реализован, несмотря на сопротивление со стороны США. О позитивном настрое в отношениях двух стран свидетельствует и тот факт, что, открывая переговоры, президент Финляндии поприветствовал своего российского коллегу на русском языке. "Я рад новой встрече", - сказал Ниинистё. Проблем нет На пресс-конференции президент Финляндии подчеркнул, что "в отношениях Финляндии и РФ сейчас нет проблем". "Многое пошло по пути улучшения. Например, это касается торговли и туризма", - добавил Ниинистё. При этом российский лидер отметил, что товарооборот двух стран растет, а встречные капиталовложения превысили $7 млрд. Москва и Хельсинки, продолжил Путин, тесно сотрудничают в области охраны окружающей среды. "В сентябре представители порядка 30 регионов России приедут в Финляндию для обмена опытом в природоохранной сфере. Договорились и дальше расширять взаимодействие по экологической тематике, в том числе в рамках Арктического совета", - сказал он. Российский лидер отметил также расширение гуманитарных контактов РФ и Финляндии. Так, в сентябре в Туле состоится XX российско-финляндский культурный форум, в июне 2020 года планируется организовать Дни Карелии в Финляндии, а в Твери пройдет VI Конгресс породненных городов, сообщил он. Говоря о сотрудничестве двух стран в сфере науки и образования, Путин напомнил, что российские и финские ученые будут вместе работать над инновационными исследованиями в области добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов. Оба президента выразили удовлетворение развитием туризма. Глава российского государства считает, что дальнейшему увеличению потока финских туристов, а также гостей из других стран Европы в Санкт-Петербург и Ленинградскую область будет способствовать введение с октября этого года электронных виз, которые будут выдаваться "бесплатно и без посещения консульства". Проект будет реализован Отвечая на вопрос о том, будет ли завершен проект "Северный поток - 2", Путин подчеркнул, что "объективная сторона дела заключается в том, что Европа заинтересована в получении российского газа". "Думаю, что проект будет реализован", - сказал он. При этом президент РФ отметил, что теоретически можно "представить ситуацию, когда США убедят Европу заменить российский газ американским". "Если теперь они убедят их в том, что европейцы должны покупать у них газ по повышенным ценам, то это выбор европейцев. Следующий шаг - это субсидирование из государственных бюджетов неконкурентоспособного продукта на европейском рынке. Теоретически это себе можем представить", - сказал Путин. Он назвал такие требования "избыточными". События не уникальны Финских журналистов в связи с недавними протестами в Москве интересовал вопрос соблюдения в России прав человека. "События, о которых вы сказали, протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы, в частности. Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах. И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, и имеют достаточно тяжелые последствия для участников этих манифестаций", - сказал российский президент. Он напомнил также, что "там речь идет и о значительном количестве погибших людей, о тысячах раненых манифестантов, в том числе тяжело раненых, и о тысячах пострадавших сотрудников правоохранительных органов". "Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан", - сказал президент РФ. Он подробно разъяснил финской журналистке, почему избирательная комиссия отказала некоторым претендентам в регистрации, в том числе рассказал о фальсификации подписей. "Избирательные комиссии обнаружили, что в этих списках есть так называемые мертвые души - люди, которые давно умерли, но их подписи стоят в этих листах. Это не ошибка, это фальсификация", - указал Путин. Президент напомнил о существующем законном способе защиты прав таких кандидатов - возможности обращения в суд. "Как минимум одно такое обращение закончилось позитивным решением в пользу истца - человек был восстановлен в праве избираться в парламент Москвы", - добавил он. Россия вернулась Президенты России и Финляндии поделились с представителями СМИ мнением о возвращении России к работе в Совете Европы. "С июня РФ принимает полноценное участие в работе Совета Европы. Финляндия также способствовала решению проблемы. Крайне важно, что РФ остается в европейской системе прав человека", - сказал президент Финляндии. При этом его российский коллега подчеркнул, что в Москве ценят содействие финских партнеров "положительному решению вопроса о возвращении прав российской парламентской делегации в полном объеме и без изъятий". Кроме того, Путин выразил надежду, что новое руководство Евросоюза проявит позитивный настрой на партнерство с Россией. "Заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом", - сказал Путин. Испытание в США ракеты, которая была запрещена ДРСМД В ходе пресс-конференции был также затронут вопрос об испытании в США ракеты, которая прежде была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности", - сказал Путин. Президент РФ обратил внимание на то, что США слишком быстро испытали такую ракету. "В этой связи у нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой, над ее приземлением, а это морская ракета, началась задолго до того, как [начался] поиск поводов для выхода из договора", - сказал Путин. По словам главы государства, он не слышал, чтобы США не собирались размещать такие ракеты в Европе, о чем ранее на этой пресс-конференции сказал президент Финляндии. "Если они это сказали, это хорошо, конечно", - добавил президент. Россия, отметил он, займется разработкой ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают США. Президент РФ указал, что Москва пока не услышала ответной реакции ни от США, ни от европейских партнеров. Глава российского государства согласился с мнением президента Финляндии, что нужно наладить диалог по вопросам безопасности. "Мы готовы и с европейцами вести на этот счет дискуссии, и с американцами, но безопасность России будет надежно обеспечена", - отметил Путин. Ситуация на Украине На переговорах в Хельсинки стороны не обошли вниманием и ситуацию на Украине. "Проинформировал господина президента по проблемам юго-востока Украины и как господин президент только что сказал, у нас еще будет возможность продолжить за рабочим ужином нашу дискуссию", - сказал Путин. При этом Ниинистё отметил, что намерен посетить Украину с визитом "через пару недель". В крепости По окончании пресс-конференции президенты России и Финляндии покинули Президентский дворец и на катере отправились с Торговой площади Хельсинки к причалу крепости Свеаборг, где они продолжили переговоры в формате рабочего обеда. По данным финской стороны, у лидеров предусмотрена беседа в формате один на один. Обед состоится в ресторане Ravintola Walhalla, подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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