Совет Европы решил "воспитывать" руководство Беларуси

Парламентская ассамблея Совета Европы обратилась к руководству Белоруссии с призывом реформирования выборной системы и расследования действий силовиков по наведению общественного порядка во время несанкционированных митингов.

Сегодня на сайте ПАСЕ появилась обращение к руководству Белоруссии с предложением о расследовании действий силовиков во время прошлогодних беспорядков. Во время заседания ассамблея приняла две резолюции - "Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования" и "Срочная необходимость реформы выборов в Беларуси", в которых европейские парламентарии обратились к руководству республики.

Депутаты призывают Минск "без промедления освободить политических заключённых, немедленно прекратить все пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение в отношении противников режима и привлечь к ответственности всех виновных в совершении таких действий в соответствии с Уголовным кодексом Беларуси".

То, что в Белоруссии имеет место нарушение прав человека, пытки, фальсификации и остальные страсти, у ПАСЕ сомнений не вызывает: "Мирные демонстрации против фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси были жестоко подавлены. Многие протестующие были арестованы и подвергнуты пыткам в заключении. Многие лидеры гражданского движения привлекаются к ответственности за преступления, которые нечётко определены, но влекут за собой длительные тюремные сроки, в то время как другие были вынуждены покинуть страну", - говорится в обращении.

Во второй резолюции европарламентарии призывают белорусское руководство подписать протокол к Конвенции ООН против пыток и Римский статут Международного уголовного суда. Совет Европы указывает властям Белоруссии на необходимость поддерживать диалог между официальными властями и оппозицией. Подчёркивается, что это обязательное условие для снятия санкций с республики и её руководства.