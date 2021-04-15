Совет Европы предупредил Санду – законы нужно соблюдать

«В действиях президента Республики Молдова есть попытка нарушить конституционные обязательства»

Спикер парламента Зинаида Гречаный получила ответ от генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

Напомним, председатель парламента вынуждена была обратиться в Совет Европы за помощью – урегулировать ситуацию в Молдове, где президент пытается узурпировать власть, принимая антиконституционные решения. В частности, настойчивое желание президента Майи Санду распустить парламент любым способом противоречит Конституции, поскольку в законодательном органе существует парламентская коалиция большинства.

Полученный ответ от Марии Пейчинович-Бурич будет передан в Конституционный суд, говорится в сообщении пресс-службы парламента Молдовы.

В письме генерального секретаря Совета Европы сказано, что оснований для роспуска парламента в настоящее время не существует, а настойчивое желание Майи Санду это сделать действительно противоречит Конституции.

«Мы считаем, что в действиях президента Республики Молдова есть попытка нарушить его конституционные обязательства, создаётся институциональное блокирование с непредсказуемыми последствиями для демократии и верховенства закона. Роспуск парламента, избранного путём свободных и справедливых выборов – это крайняя мера, которую нелегко предпринять, уважая дух и букву Конституции»,

– говорится в письме.

По мнению экс-президента, лидера ПСРМ Игоря Додона, Конституционный суд оказался теперь в сложной ситуации – ему придётся учесть пожелания Совета Европы и в то же время дать Майе Санду возможность распустить парламент.

«Повторюсь: выборы могут состояться только после того, как мы справимся с пандемией, экономическим и социальным кризисом. А для этого нужно назначить дееспособное правительство»,

– подчеркнул Додон.

Однако соратники молдавского президента восприняли обращение спикера парламента в Совет Европы и полученный ответ как способ оказания давления на Конституционный суд.

Депутат от партии «Платформа DA» Юрий Реницэ уверен, что не следовало обращаться за советом к европейскому институту в области соблюдения прав человека и верховенства закона, объясняя свою критику тем, что ранее туда за советами не обращались.

А депутат пропрезидентской партии PAS Михай Попшой обвинил социалистов во лжи, манипуляциях и попытках оказать давление на КС, заявив, что текст ответа генсека был неправильно понят.

Что касается Майи Санду, то она никак не прокомментировала сообщение о полученном письме от Совета Европы, в котором речь идёт и о ней.

«Благодарю высокопоставленное должностное лицо Совета Европы за этот ответ. Недопустимо создание опасного прецедента в Республике Молдова при попытке пренебречь демократическими принципами и нормами. Если этот прецедент будет создан, его сможет использовать в будущем любая другая политическая сила, и тогда никакая демократическая норма в стране не будет иметь смысла»,