Совет Европы порадовался "авансовому платежу" России

После триумфального возвращения российской делегации в ПАСЕ Совет Европы получил от России взнос в бюджет организации за 2019 год. Об этом рассказал пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген.

Он уточнил, что сумма выплаты составила 33 миллиона евро. Это выплата сразу за весь 2019 год. Чиновник подтвердил, что Россия сделала всё, что обещала сделать в случае полного восстановления прав делегации страны в ПАСЕ и внесения изменений в регламент организации, запрещающих лишать голоса и прав любые национальные делегации.

"Подтверждаю вам, что Россия внесла свой взнос в бюджет Совета Европы", - сказал Дэниел Хольтген.

Напомним, что Россия в 2017 году прекратила выплачивать взносы в бюджет организации после того, как российскую делегацию лишили прав и голоса в ПАСЕ. Москва пообещала возобновить выплаты лишь в том случае, если права российской делегации будут полностью восстановлены, а в регламент организации будет добавлен запрет на новые попытки лишить прав кого бы то ни было. После трёх лет на "голодном пайке" Совет Европы сдался и выполнил все условия России.