Совет Европы поддержал заявления лидеров России и Франции по урегулированию на Украине

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона о переговорах в "нормандском формате" по урегулированию кризиса на востоке Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген.

"Президенты Макрон и Путин рассматривают возможность возобновления переговоров по Украине в "нормандском формате" "в ближайшие недели". Очень хорошая новость. Совет Европы и генеральный секретарь Турбьёрн Ягланд полностью поддерживают процесс", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность проведения саммита в "нормандском формате" в ближайшие недели. Он отметил, что сейчас следует "понять, что готовы сделать стороны" для обеспечения саммита, и анонсировал проведение встречи политических советников в ближайшие дни. В свою очередь Путин, выступая на пресс-конференции перед началом переговоров с французским лидером, подчеркнул, что "альтернативы "нормандскому формату" не существует", но отметил, что "любая встреча, в том числе и встреча в "нормандском формате", должна приводить к конкретным результатам".

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.