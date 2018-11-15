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Совет Европы планирует помочь местным властям на Украине с юридическими консультациями

15 ноября 2018, 10:24  •  84 • Украина
Совет Европы ищет специалистов, которые предоставят украинским властям юридические консультации по административно-территориальному делению в Донецкой, Луганской, Харьковской и Тернопольской областях. С программой работы ознакомился RT. Проект реализуют совместно с Украинской ассоциацией районных и областных советов и Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
 
Reuters
 

«Цель программы заключается в поддержке децентрализации и создании устойчивой системы местного самоуправления на Украине», — говорится в документе.

Предполагается, что наёмные специалисты будут участвовать во встречах на высшем уровне, готовить аналитические доклады и рекомендации, а также координировать работу региональных экспертных групп. На эти цели будет выделено не более €55 тыс.

В декабре 2017 года, чтобы приблизить Украину к евроинтеграции, ЕС выделил €1,2 млн на обучение украинских чиновников иностранным языкам. Ожидалось, что благодаря проекту сотрудники украинских государственных органов смогут использовать иноязычную экспертно-методическую базу и свободно общаться со своими европейскими коллегами.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко настоял, чтобы Верховная рада приняла в максимально короткие сроки изменения в Конституцию о евроинтеграции.

Для исполнения обязательств перед ЕС Украина должна принять 57 различных законов в сфере интеллектуальной собственности, таможенных правил, защиты окружающей среды и другие. В кабинете министров заявили, что к началу осенней сессии подготовлено около 20 законопроектов.

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