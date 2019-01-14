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Совет Европы начнет мониторить соцсети во время выборов президента на Украине

14 января 2019, 14:09  •  38 • Политика
Совет Европы намерен нанять специалистов, которые будут мониторить соцсети во время выборов на Украине.
Совет Европы подготовил тендер по поиску специалистов для мониторинга соцсетей во время проведения президентских выборов на Украине. Об этом говорится в опубликованных документах.
Речь идет о программе "Поддержка прозрачности, инклюзивности и честности в избирательной практике на Украине". Организация поставила перед собой цель: провести систематический анализ данных, касающихся основных голосов, формирующих политический дискурс в Сети во время предвыборной гонки, а также противодействовать пропаганде и дезинформации.
Исполнители будут мониторить страницы кандидатов на пост главы государства, политических партий, СМИ и лидеров общественного мнения в Facebook и Twitter.*
Напомним, ранее в ОБСЕ раскритиковали решение властей Украины закрыть избирательные участки на территории России. Кроме того, народный депутат Верховной рады Василий Нимченко планирует обратиться в ЕСПЧ, дабы оспорить планы Киева.
* RT

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