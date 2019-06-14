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Совет ЕС не будет обсуждать 17 июня санкции против РФ за выдачу паспортов жителям Донбасса
14 июня 2019, 13:24 • 66 • Украина
БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 стран - членов Евросоюза на заседании 17 июня в Люксембурге не будут обсуждать вопрос введения новых санкций против России в связи с выдачей российских паспортов жителям Донбасса. Об этом заявил в пятницу журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии этой встречи.
"Этот вопрос сейчас не входит в повестку дня совета", - ответил он на соответствующий вопрос.
При этом, как пояснил ТАСС другой источник в Совете ЕС, эта тема может быть поднята на саммите ЕС 20-21 июня. "Мы ожидаем, что этот вопрос обсудят главы государств на саммите на следующей неделе", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.
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