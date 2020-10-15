«Совет ЕС нанёс вред отношениям с нашей страной»: в Кремле отреагировали на введение санкций из-за инцидента с Навальным

Введение ЕС санкций против России из-за инцидента с Алексеем Навальным является сознательным недружественным шагом, заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что своим решением совет ЕС нанёс ущерб отношениям с Россией. По его словам, Москва будет действовать в этой ситуации в соответствии со своими интересами. В Совете Федерации решение о санкциях ЕС в отношении России назвали проявлением политического давления. Сенаторы также сообщили о подготовке Москвой зеркального ответа на утверждённые ЕС ограничительные меры в отношении российских граждан.

В Кремле назвали введение Евросоюзом санкций в отношении российских граждан в связи с инцидентом с Алексеем Навальным сознательным недружественным шагом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в сложившейся ситуации Москва будет действовать в соответствии со своими интересами.

«К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России. Совет ЕС этим решением нанёс вред отношениям с нашей страной. Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее на сайте Официального журнала Евросоюза было опубликовано решение о введении санкций против ряда российских граждан в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.

Согласно опубликованным данным, под персональные санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

Также ограничения введены в отношении заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Кроме того, в список санкций включён Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).

Ограничения предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Позднее Великобритания ввела аналогичные санкции в отношении российских чиновников из-за инцидента Навальным. В санкционный список Лондона попали те же лица, которые были включены в ранее опубликованный список санкций ЕС.

В Совете Федерации решение о санкциях ЕС в отношении России назвали проявлением политического давления. В беседе с RT член Совфеда Ольга Ковитиди указала, что подобные действия являются недопустимыми.

«Совершенно очевидно, что подобного рода санкции являются недопустимыми… Следует также отметить, что Евросоюзу необходимо учитывать тот факт, что взаимодействие Российской Федерации с Евросоюзом может осуществляться исключительно с учётом законных интересов друг друга», — сказала сенатор.

В Совфеде также заявили, что Россия применит зеркальные меры в ответ на санкции Евросоюза против высокопоставленных российских госслужащих. Как сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов, МИД «уже работает над ответом по санкционному списку ЕС».

Отмечается, что россияне, упомянутые в санкционном списке ЕС, не имеют никакого отношения к делу Навального.

Напомним, что инцидент с Алексеем Навальным произошёл 20 августа. Блогер находился в самолёте, вылетевшем из Томска в Москву. На борту ему стало плохо, после чего лайнер приземлился в Омске. Навального экстренно госпитализировали.

Родственники больного настаивали на переводе Навального в берлинскую клинику «Шарите». Блогера транспортировали в Германию, когда российские врачи смогли стабилизировать его состояние.

Впоследствии власти ФРГ заявили, что Навального якобы отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Российские врачи неоднократно указывали, что проведённые анализы не выявили в организме пациента следов отравляющих веществ.

Впоследствии российская Генпрокуратура направила Германии несколько запросов о правовой помощи, но все они остались без ответа, указали в российском МИД.

В Госдуме придерживаются мнения, что решение ЕС является «беспрецедентным и ничем не обоснованным». Как полагает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Россию попросту не слышат.

«Мы говорим: «Давайте разбираться». Они не дают никакой информации, просят нас дать информацию. Какую информацию мы можем дать, когда мы ничего не знаем и нам очень трудно что-либо предполагать? Поэтому это чисто политический шаг. Это провокация. Никак по-другому её невозможно рассматривать», — отметил депутат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, в свою очередь, полагает, что решение Евросоюза выходит за рамки его компетенции. Он также обратил внимание на отсутствие ответов на многочисленные российские информационные запросы.

«Российская Федерация неоднократно подавала запросы в различные немецкие структуры, чтобы нам дали доступ или включили Россию в расследование для того, чтобы понимать ситуацию. Потому что мы больше всех заинтересованы в этом инциденте, который сегодня разыгрывается вокруг мнимого отравления Навального», — сказал депутат.

Водолацкий заключил, что пока Евросоюз придерживается политики, которая наносит ущерб международному сообществу.