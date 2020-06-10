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Совет директоров МВФ одобрил предоставление Украине очередного кредита
10 июня 2020, 14:00 • 79 • Украина
Москва, 10 июня. Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине кредита в размере 5 миллиардов долларов срока на полтора года. Такое решение принял совет директоров международной организации, сообщает пресс-служба МВФ.
Первый транш Киев получит уже в июне. Его размер составит 2,1 миллиарда долларов, пишет газета «Известия».
Как отметили в МВФ, Украина сумела добиться «значительных достижения» в сфере стабилизации экономики, однако для достижения устойчивого и всестороннего роста требуются «дополнительные усилия». Пандемия COVID-19 значительно ухудшила экономический прогноз по Украине. МВФ оценивает спад украинского ВВП до 8,2%, а его восстановление в 2021 году – лишь до 1,1%.
Также организация предупреждает о резком сокращении доходов госбюджетов из-за пандемии и сопутствующих ей негативных эффектов.
Ранее Всемирный банк приветствовал принятие Верховной радой Украины закона об открытии рынка земли, призвав при этом принять еще дополнительные законы. Речь идет о законах, которые должны облегчить доступ к кадастровым данным, улучшить управление земельными ресурсами, ускорить процедуру передачи земель и урегулировать продажу земель, которая принадлежит государству.
Напомним, что в марте совет управляющих Международного валютного фонда ранее одобрил на полгода отсрочку по обслуживанию долга перед фондом для 25 стран-членов в связи с пандемией нового типа коронавируса. Но Украины среди них не оказалось.
Автор: Антон Зарубин
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