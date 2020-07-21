Совет да нелюбовь. 80 лет назад Прибалтика присоединилась к СССР

Альтернативный взгляд на историю в Прибалтике, который существенное упрощает прошлое до понятия "мы были хорошие, а вы очень плохие", конечно, легче внедрить в массы. Но у этой таблетки от памяти есть серьезный побочный эффект. Любой, кто реально интересуется тем, что тогда произошло, практически сразу сталкивается с современными манипуляциями и просто откровенной ложью и перестает верить "официальной трактовке событий". С другой стороны, извращенный взгляд на свою историю, на котором строится воспитание целого поколения, грозит обернуться проблемами в будущем. Впрочем, это дело самих стран и властей, которые ими управляют.

Ситуация, сложившаяся накануне и в начале Второй мировой войны, была очень сложная. Чтобы понимать мотивы, на которые опирались тогдашние руководители стран при принятии решений, нужно учитывать разные процессы, происходившие тогда в мире. В 1938 году после Мюнхена стало ясно – у небольших государств нет шансов на нейтралитет, рано или поздно они будут подчинены воле более сильных стран и примкнут к какому-то блоку. Началось формирование коалиций.

Основные игроки были заинтересованы в том, чтобы отвести от себя намечающийся германский удар. Озабочен был этим и СССР, который начал укреплять свои границы. Расположенная на западных рубежах Прибалтика входила в сферу его стратегических интересов, она представляла опасность, как возможный плацдарм для нападения Германии на Советский Союз. Тем более, что прогерманских политиков в Прибалтике было предостаточно и важно было не допустить союза с Гитлером.

Англия и Франция были не против, чтобы три балтийские страны ушли под советский контроль: во-первых, не к Гитлеру, что уже хорошо, а во-вторых, что еще лучше – чем ближе СССР к Германии, тем больше шансов на столкновение интересов и столкновение вообще. После начала войны процессы ускорились. Начались различные переговоры Москвы с Вильнюсом, Таллином и Ригой, подписывались экономические договоры и политические декларации. Стороны обязывались оказывать друг другу всяческую помощь, в том числе и военную, в случае нападения на одну из них. СССР в 1939 году получил доступ к прибалтийским портам и разрешение на ввод ограниченного военного контингента. Падение Франции в 1940 году ситуацию еще более обострило.

В самих республиках положение было напряженным. За годы независимости, которую они получили в 1920 году, промышленность, построенная во времена империи, в отрыве от нее и ее ресурсов приказала долго жить. Большинство рабочих лишились заработка, многие были вынуждены эмигрировать. Крестьяне жили не лучше. К концу тридцатых уровень жизни основной массы населения был ниже, чем в советской России, что накаляло ситуацию.

Политическая система держалась на местном авторитаризме, который за несколько лет успел нажить себе врагов со всех сторон политического спектра. Поэтому, когда под нажимом Москвы были организованы выборы в июне 1940 года, их с большим отрывом выиграли партии коммунистического толка. Произошла фактическая революция снизу, конечно, не без помощи сильного соседа. Но варианты "пришли русские и заставили всех голосовать за кого надо" – это как раз для тех, кому больше хочется закрыть глаза, чем думать. Явка в Эстонии составила 84%, в Литве и Латвии – 95%. Коммунисты набрали везде больше 90%.

А через месяц парламенты всех трех республик – 21 июля 1940 года провозгласили создание Эстонской, Латвийской и Литовской ССР, с последующим присоединением к СССР. Кстати, произошло это совершенно спокойно – без беспорядков и протестов. Недовольные, конечно, были – в странах произошла революция снизу со всеми вытекающими. Но почему она случилась и какие были предпосылки – вот это, пожалуй, современным прибалтийским историкам стоит хорошенько изучить. А может, они об этом и знают, просто признаваться не хотят.

Автор Артур Бобров, радио Sputnik