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Совет чиновникам, спасение языков и доброта сердца: Путин поговорил с молодежью на форуме «Машук»

15 августа 2018, 21:24  •  32 • Политика
Президенту России Владимиру Путину удалось пообщаться с участниками молодежного форума «Машук».
Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду посетил Ставропольский край. Об этом сообщили представители Кремля.
В рамках визита глава государства побывал на молодежном форуме «Машук», который проходит в Пятигорске. В своем в выступлении Путин затронул деятельность волонтеров, которые зачастую работают намного эффективнее, чем чиновники.
Его всегда удивлял тот факт, что деятельность добровольцев не обусловлена никакими прагматическими интересами, но связана с позывом души и милосердием.
«Это связано с добротой сердца, с позывом души, а как мы с вами хорошо знаем, нет более мощного мотора, чем человеческое сердце», - подчеркнул российский лидер.
Владимир Путин также отметил, что его заинтересовали все проекты, которые были представлены в рамках форума.
Так, политик успел пообщаться с соавтором проекта «Мультипликационная студия имени Александра Ширяева» Исраилом Тамаевым, который рассказал ему о том, что компания сейчас распространяет контент через социальные сети. Однако в будущем студия надеется заключить контракты с региональными телеканалами.
«Настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», - отметил Владимир Путин.
Не прошел глава государства и мимо вопроса сохранения национальных языков. Он поведал, что ежегодно исчезает большое количество языков и уникальных наречий. Однако во времена СССР существовала спецпограмма, направленная на решение данной проблемы. И было бы неплохо ее возродить на современной основе.
«Очень важно, потому что каждый год в мире пропадает большое количество языков, наречий и так далее. Литература исчезает», - отметил он.
Интерес вызвал и проект «Трезвая Россия», участники которого борются с употреблением спиртных напитков и табака. Как считает Владимир Путин, антиалкогольная кампания приносит хорошие результаты и не вредит обществу.
«Чрезвычайно важная вещь», - с удовлетворением отреагировал президент.
Непосредственно представители Ассоциации студенческих спортивных клубов России не только рассказали о проделанной за последние 4,5 года работе по развитию молодежного спорта, но и пригласили главу государства на форум движения, который пройдет уже осенью 2018 года.
«Если мы кому-то желаем успехов, то в первую очередь хочется пожелать успехов таким, как вы», - резюмировал президент России.
Многие комментаторы в социальных сетях поддержали высказывания главы Российской Федерации о неудовлетворительной работе чиновников.
«А зачем нам тогда такие чиновники? Зачем их содержать? Пусть волонтеры работают», - предложили некоторые.
«Они ни за что не несут ответственности и получают деньги. С них невозможно ничего просить. Но деньги из бюджета им платятся исправно, и немаленькие. А они, между прочим, слуги народа, народ - их работодатель. Невозможно представить ситуацию, когда на каком-то предприятии работодатель не спрашивает со своего работника результат», - добавил другой.
«Путин дал четкую установку российским чиновникам, как нужно работать впредь», - резюмировали граждане.

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