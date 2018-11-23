Совет безработным от депутата: Мест в Госдуме всем не хватит! Идите работать малярами и поварами!

Главная головная боль для выпускника любого университета – найти себе работу. Вот ты ходишь со своим диплом юриста, а тебя никто не ждет с распростертыми объятиями. Рецепт счастья для безработных с высшим образованием придумал депутат Госдумы Сергей Вострецов. Он предложил отправить всех «профессиональных нытиков и белоручек» трудиться малярами, токарями или электриками.

- Любой человек — вот даже вы, — наверняка хотели бы работать в Госдуме. Кому это было очень надо, те и пошли в депутаты. А тем, кому это было почему-то не надо — тем не до жиру, идите на биржу труда, вас там переобучат из нефтехимика в маляра или повара, причем за государственный счет, - сказал депутат журналистам.

Эти слова взбесили пользователей соцсетей – Вострецов ощутил на себе народный гнев. За свои рекомендации ему пришлось объясняться.

- Приходят устраиваться на работу люди, у которых по 2-3 образования. Они ставят себе какие-то заоблачные цели: зарплата в 130 тысяч. А вот за 30 тысяч рублей они работать не пойдут, - поделился с «КП» Вострецов. - А у нас в стране в основном народ и получает 35 - 40 тысяч рублей. У молодых специалистов невысокие зарплаты. Тут мечты разбиваются, людям с высшим образованием приходится переучиваться на парикмахеров, мастеров маникюра. Ничего стыдного в этом нет. У нас неуважительное отношение к рабочим специальностям. Не важно: работаешь ты на ферме или шьешь сапоги. Диплом - это не гарантия трудоустройства. Мало получить навыки, нужно еще их продать работодателю.

Думец объяснят: мест в Госдуме и «Газпроме» на всех не хватит.

- Прежде, чем получать высшее образование, нужно промониторить рынок труда. Не нужно образование ради образования. Сегодня для менеджеров или юристов зарплату предлагают меньше, чем для электриков, сантехников или водителей. Нам не нужно избыточное высшее образование (которое оплачивается из бюджета), если мы не можем дать людям рабочие места. Надо возвращать систему распределения. Тогда лишних людей не будет. Отучился в университете, тебя распределили в Бурятию или Мурманск. А у нас получается, что деньги тратятся из бюджета, а специалистов нет, - подытожил он.