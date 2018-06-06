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Совет Безопасности ООН принял заявление по Украине
06 июня 2018, 20:39 • 276 • Украина
Совет Безопасности ООН принял заявление, в котором осудил нарушения режима прекращения огня на востоке Украины. Об этом заявили в пресс-службе СБ ООН.
Reuters
«Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещённых Минскими соглашениями тяжёлых вооружений», — говорится в заявлении.
Подчёркивается, что применение подобных вооружений ведёт к «трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц».
Совета призвал выполнять обязательства по разведению сил, а также немедленно вывести тяжёлые вооружения «в соответствии с применимыми положениями Минских соглашений».
Текст заявления зачитал постпред России при ООН Василий Небензя в качестве председателя СБ ООН.
Ранее Небензя подчеркнул, что российская сторона надеется на принятие сбалансированного заявления по украинскому урегулированию.
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