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Совет Безопасности ООН и Россия в 2021 году

08 января 2022, 19:50  •  128 • Война
Провокации с целью дискредитации России в ООН продолжаются
4 января Совет Безопасности ООН приступил к работе в новом году. Председателем Совета стала Норвегия. В состав СБ вошло пять новых государств: Албания, Бразилия, ОАЭ, Габон и Гана. Таким образом, с учетом прошлогоднего членства в СБ Индии, в 2022 году в рамках Совбеза сложится представительство почти всего состава БРИКС (кроме Южной Африки). И хотя в рамках БРИКС внешняя политика никогда не формулировалась как «единая» (как, например, в рамках Европейского Союза), тем не менее, В данный факт может иметь важное значение.
Программа СБ в январе насыщена: Ближний Восток, Йемен, Колумбия, Западная Африка, миротворческие операции… Особо следует отметить предстоящее заседание по обсуждению расследования Международного уголовного суда ситуации в Судане. Это будет первый отчёт о расследовании, который сделает новый прокурор МУС Карим Хан. Наконец, это будет первый доклад после нового переворота в Судане в октябре 2020 года.
Весь месяц будет обсуждаться ситуация в Сирии, в том числе так называемое сирийское «химическое досье». Именно с этого вопроса начался новый политический год 5 января, но к нему вновь вернутся 24 и 27 января.
Каковы же общие итоги деятельности Совета Безопасности ООН в прошедшем году?
В целом, Совет действовал на основе консенсуса. Практически все резолюции были приняты 15 голосами при отсутствии голосов против. В то же время, имеется один случай непринятия проекта резолюции в связи с применением права вето.
13 декабря 2021 г. во время голосования по «климатическому» проекту, представленному Ирландией и Нигером и получившему поддержку со стороны 113 стран, Россия применила своё право вето. Против проголосовала также Индия. А вот Китай (также обладающий правом вето) лишь воздержался. Однако следует иметь в виду, что не поддержавшие проект члены СБ ООН выразили мнение 80 стран, не входящих в состав Совета Безопасности, но не согласных с положениями проекта. Представление проекта на голосование было провокацией, ибо несогласие и России, и других стран было хорошо известно заранее. Кстати, Россия, Индия и Китай представили альтернативный проект, но западное большинство отказалось его обсуждать.
Главной причиной использования Россией права вето стала необходимость блокирования предоставления миротворческим миссиям ООН новых полномочий, которые были названы «экологическими» и реальная цель которых далеко не очевидна. А главное – необходимость блокирования «захвата» Советом Безопасности новых полномочий, не предусмотренных Уставом ООН и которые маскируются под термином «климатические» аспекты международной безопасности…
Таким образом, в 2021 году право вето было применено в СБ ООН всего один раз. (Для сравнения: в 2020 году вето было применено пять раз: по два раза – Россией и Китаем и один раз – США. В 2019 году вето применялось шесть раз, РФ и КНР – по три раза каждая).
Следует отметить ряд случаев, когда Российская Федерация воздерживалась при голосовании. Прежде всего, это касается деятельности так называемого Международного остаточного механизма по уголовным трибуналам (трибунала по бывшей Югославии и трибунала по Руанде; далее – МОМУТ). Деятельность МОМУТ обсуждалась в 2021 году дважды. В обоих случаях Россия воздержалась при голосовании по резолюциям, которые одобряли деятельность этого трибунала. Воздержание России в отношении этих резолюций – продолжение линии, которую РФ заняла еще в 2019 году. Ранее Россия критиковала МОМУТ, но голосовала «за». Однако вряд ли можно назвать позицию такого воздержания оптимальной, особенно на фоне недвусмысленно сформулированной официальной позиции в отношении МОМУТ как органа, «унаследовавшего наихудшие практики Международного трибунала по бывшей Югославии, последовательно демонстрирующего антисербский уклон» и требующего «скорейшего завершения его деятельности».
Россия остаётся единственным членом Совета, который рассматривает деятельность МОМУТ объективно. Все остальные страны Совбеза, в том числе Китай, отдельные страны БРИКС или наши ситуационные союзники из регулярно сменяющихся непостоянных членов Совета, голосуют за безоговорочную поддержку МОМУТ. В связи с этим стоит обратиться к докладу т.н. неофициальной Рабочей группы СБ ООН по международным трибуналам о её деятельности в 2021 году. Несмотря на резкую критику МОМУТ со стороны России, данный доклад не содержит никакой информации на этот счёт и завершается утверждением о «прекрасных отношениях». Если в 2012-20219 годах, когда данную группу возглавляли страны Латинской Америки, отсутствие критического подхода Группы ещё можно было объяснить традиционным пиететом перед международными судами, то в 2020-2021 годах Группу возглавлял Вьетнам, но это никак не повлияло на объективность оценок Группы.
В целом, Россия воздерживалась при голосовании по девяти проектам резолюций и почти всегда вместе с Китаем (несколько раз к ним присоединялась Индия). Так, Россия была вынуждена воздержаться при голосовании по резолюции СБ ООН № 2616, в которой была предпринята попытка сформулировать единые критерии для оружейных эмбарго, вводимых СБ ООН. Россия (вместе с Китаем и Индией) заявила, что такая попытка малопродуктивна сама по себе, так как подобного рода решения СБ должен принимать с учётом конкретных обстоятельств в каждом конкретном деле.
Воздержалась Россия и при принятии резолюции СБ ООН № 2593 по ситуации в Афганистане. Причиной воздержания стал отказ авторов проекта от упоминания в ней запрещённого в России «Исламского государства Ирака и Леванта»* и запрещённого в России «Исламского движения Восточного Туркестана»*. Этот отказ получил весьма резкую реакцию российского представителя в Совбезе, назвавшего это «стремлением делить террористов на "своих" и "чужих"».
Важным событием в деятельности СБ в 2021 году стала попытка «советизации» Эфиопии, то есть попытка ряда западных стран поставить ситуацию в Федеративной Республике Эфиопия в повестку дня Совета Безопасности ООН. Мы сознательно используем термин «советизация» (в смысле постановки под контроль Совета Безопасности), а не «интернационализация». Ибо нет никаких сомнений в том, что эфиопская война 2021 года имеет международный характер. Проблема в том, что внешними силами, организующими и подпитывающими войну в Эфиопии, являются западные члены самого Совбеза. Здесь Россия играет важную роль в предотвращении использования СБ ООН в качестве «крыши» разрушительной политики Запада в отношении Африки. Именно Африки, а не только Эфиопии, ибо война 2021 года в Эфиопии – это публичное наказание государства, которое показывает модель политики самостоятельного развития для всего континента.
Таким образом, в 2021 году наблюдались три основных процесса. Во-первых, попытки достижения единства членов Совета Безопасности. Тридцать восемь резолюций из сорока семи были приняты единогласно.
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Во-вторых, наблюдается процесс грубого продавливания тех или иных резолюций. О характере переговорного процесса свидетельствует, например, заявление постоянного представителя Китая, говорившего о непринятии его делегацией давления в пользу принятия того или иного проекта. Ранее министр иностранных дел РФ говорил о «выкручивании рук».
В-третьих, продолжались провокации с целью дискредитации как России, так и ООН в целом. В своём выступлении 13 декабря делегат Ирландии утверждал, что он «никак не мог помыслить», что на его проект будет наложено вето. Однако на самом деле Россия предупреждала, что не согласится с проектом, в котором не будет учтена ее позиция и одновременно позиция более 80 стран. Вынесение проекта на голосование было провокацией с целью вынудить Россию применить право вето. Не случайно это было сделано через два дня после проведения т.н. Саммита за демократию, который замышлялся как альтернатива ООН.
Фото: Спутник
Александр МЕЗЯЕВ

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